Дешевый «Гелик» из Китая оказался лучше оригинала от Mercedes?

В ассортименте китайской компании BAIC есть внедорожник BJ80, который очень сильно напоминает знаменитый немецкий Mercedes Gelandewagen. Авторы канала на YouTube «DaciaclubmdRU» решили сделать обзор на машину, рассказав о ее особенностях.

Схожий с Gelandewagen китайский BAIC BJ80 вышел еще 10 лет назад на базе армейского внедорожника. В дальнейшем компания доработала машину, придав ей более презентабельный гражданский вид.

Размеры автомобиля следующие: 4765x1955x2005 мм, межосевая дистанция: 2800 мм. Клиренс оказался достаточно внушительным: 215 мм, который достигается за счет внедрения алюминиевых колесных дисков на 20 дюймов.

От Mercedes-Benz Gelandewagen BAIC BJ80 существенно отличается измененной лицевой стороной. Она менее агрессивная благодаря использованию иной головной оптики. Оснащается автомобиль упрощающими посадку в салон выдвижными подножками, разными электронными ассистентами и системами, повышающими комфорт от поездки.

Есть отделка внутреннего пространства, выполненная на основе комбинирования всевозможных материалов.

Китайский внедорожник обладает высоким уровнем динамики. Первые 100 км/ч BJ80 набирает за 7,5 секунды, расход топлива составляет 10 литров на 100 км/ч.