Дешевый «Гелик» из Китая оказался лучше оригинала от Mercedes?

В ассортименте китайской компании BAIC есть внедорожник BJ80, который очень сильно напоминает знаменитый немецкий Mercedes Gelandewagen. Авторы канала на YouTube «DaciaclubmdRU» решили сделать обзор на машину, рассказав о ее особенностях.
Схожий с Gelandewagen китайский BAIC BJ80 вышел еще 10 лет назад на базе армейского внедорожника. В дальнейшем компания доработала машину, придав ей более презентабельный гражданский вид.
Размеры автомобиля следующие: 4765x1955x2005 мм, межосевая дистанция: 2800 мм. Клиренс оказался достаточно внушительным: 215 мм, который достигается за счет внедрения алюминиевых колесных дисков на 20 дюймов.
От Mercedes-Benz
Gelandewagen BAIC BJ80 существенно отличается измененной лицевой стороной. Она менее агрессивная благодаря использованию иной головной оптики. Оснащается автомобиль упрощающими посадку в салон выдвижными подножками, разными электронными ассистентами и системами, повышающими комфорт от поездки.
Есть отделка внутреннего пространства, выполненная на основе комбинирования всевозможных материалов.
Китайский внедорожник обладает высоким уровнем динамики. Первые 100 км/ч BJ80 набирает за 7,5 секунды, расход топлива составляет 10 литров на 100 км/ч.
Цена стандартной модели начинается с 35 000 евро (3,1 миллиона рублей), что почти в 6 раз меньше стоимости Mercedes-Benz Gelandewagen.