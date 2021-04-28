Водителям в РФ назвали необычные штрафы по дороге на дачу

Самая обычная поездка на дачу или выезд с друзьями на природу могут омрачиться полученным штрафом от сотрудника ГИБДД . Юрист Егор Редин в беседе с журналистами издания «Прайм» напомнил, за что могут наказать в РФ автомобилиста помимо «стандартного» превышения скорости или подобных нарушений.

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Многие россияне обычно берут с собой в дорогу четвероногих питомцев, когда едут на дачу или просто на природу. Однако, далеко не каждый соблюдает правила транспортировки животных и именно за это в итоге может «поплатиться», вернее, получить штраф. К примеру, вы точно «влетите» на штраф, если домашний любимец будет разгуливать по салону.

Во-первых, это небезопасно для самого животного, ведь оно может получить травму, например, при резком торможении. Во-вторых, любопытный кот или собака могут мешать хозяину управлять автомобилем. Поэтому, если в поездку на дачу вы взяли питомца, то не забудьте его поместить в переноску или пристегнуть, ведь в противном случае встреча с ГИБДД с большой вероятностью закончится штрафом.

Не оставляйте животное в закрытой машине, так как это чревато обвинением в жестоком обращении с братьями нашими меньшими. Наказывают за такое штрафом в размере до 80 000 рублей или же исправительными работами сроком до одного года.