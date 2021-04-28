Эксперты раскрыли секреты правильного торможения

Многие автомобилисты думают, что они мастерски управляют своим автомобилем. Однако при этом довольно часто такие водители попадают в аварии, так как допускают некоторые ошибки при вождении.

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Много ДТП происходит по причине неправильного торможения. Эксперты решили рассказать, как следует правильно тормозить, чтобы избежать аварий. Согласно главному правилу, тормозить нужно всегда по прямой. Во время езды с равномерной скоростью у колес наблюдается максимальное сцепление. При торможении в этом случае вес транспортного средства резко перемещается на передние колеса. Таким образом, разгружается задняя ось. На скользких трассах торможение по прямой представляет собой основное условие безопасной езды.

Когда автомобилист быстро въезжает в поворот и начинает в нем торможение, а потом отпускает педаль, машина разгружается обратно. В этом случае вес авто перемещается на задние колёса и происходит тяга к так называемой недостаточной управляемости. При этом передние колеса разгружаются, что приводит к нарушению сцепления.