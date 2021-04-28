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Май в Крыму начнется с новых штрафов и выплат

Car.ru
1 час назад
С 1 мая в Крыму появятся новые штрафы и правила для приезжих туристов, местных работодателей и водителей. Вместе с тем, транспортной сфере можно рассчитывать на определенные поблажки.
Май в Крыму начнется с новых штрафов и выплат
Фото: Car.ruCar.ru
Приехавшим в Крым туристам нужно сдать первый ПЦР-тест и на протяжении ближайших трех дней после прибытия и загрузить его на официальный сайт Госуслуг. В течение уже пяти дней путешественники обязуются пройти еще один тест. До того, как будут обнародованы результаты, им необходимо находиться на самоизоляции.
В Крыму в мае обретает силу новый закон, запрещающий водителям общественного транспорта высаживать не оплативших проезд детей. Это правило действительно только, если несовершеннолетний едет без сопровождения взрослого человека. Нарушившему закон шоферу грозит наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, кондуктору – от 20 000 до 30 000 рублей.
Начиная с 1 мая жителям Крыма будет легче продавать и приобретать транспортные средства с пробегом. От продавца требуется вписать инициалы покупателя в договор купли-продажи на сайте Госуслуг, а все остальные сведения компьютер вносит автоматически. Так же передаются данные с портала МВД касательно продажи машины новому собственнику. При этом, покупатель обязуется прибыть в полицейский отдел в течение десяти дней после покупки, где получить новый документ о регистрации машины.Кроме того, бывшим членам экипажей воздушных судов пересчитают пенсии, а пилоты, радисты, отдельные категории инженеров и механики получат увеличенные выплаты.
Бортжурнал,МВД,
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