Май в Крыму начнется с новых штрафов и выплат

С 1 мая в Крыму появятся новые штрафы и правила для приезжих туристов, местных работодателей и водителей. Вместе с тем, транспортной сфере можно рассчитывать на определенные поблажки.

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Приехавшим в Крым туристам нужно сдать первый ПЦР-тест и на протяжении ближайших трех дней после прибытия и загрузить его на официальный сайт Госуслуг. В течение уже пяти дней путешественники обязуются пройти еще один тест. До того, как будут обнародованы результаты, им необходимо находиться на самоизоляции.

В Крыму в мае обретает силу новый закон, запрещающий водителям общественного транспорта высаживать не оплативших проезд детей. Это правило действительно только, если несовершеннолетний едет без сопровождения взрослого человека. Нарушившему закон шоферу грозит наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, кондуктору – от 20 000 до 30 000 рублей.