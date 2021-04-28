Май в Крыму начнется с новых штрафов и выплат

Начиная с 1 мая жителям Крыма будет легче продавать и приобретать транспортные средства с пробегом. От продавца требуется вписать инициалы покупателя в договор купли-продажи на сайте Госуслуг, а все остальные сведения компьютер вносит автоматически. Так же передаются данные с портала МВД
касательно продажи машины новому собственнику. При этом, покупатель обязуется прибыть в полицейский отдел в течение десяти дней после покупки, где получить новый документ о регистрации машины.Кроме того, бывшим членам экипажей воздушных судов пересчитают пенсии, а пилоты, радисты, отдельные категории инженеров и механики получат увеличенные выплаты.