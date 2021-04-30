Skoda представила интерьер нового хэтчбека Fabia

Фото: Skoda Skoda

В руки водителю выдадут новый двухспицевый мультируль, за ним расположится виртуальная приборная панель диагональную 8,25 или 10,25 дюйма, по центру торпедо установят современный медиа-комплекс с тачскрином 6,5 или 9,2 дюйма, под ним расположится блок управления климатом с физическими клавишами и крутилками температуры, а также черная ниша намекающая на беспроводную зарядку.

Skoda

По левую руку от водителя будет привычный модуль управления стеклоподъёмников и бессменный «барашек» переключения светотехники. В центральном тоннеле установят рычаг переключения передач от соплатформенного хэтчбека Polo шестого поколения, рядом с ним добавят горячих клавиш, подстаканник и кочергу стояночного тормоза.

Салон обещает быть ещё более удобным, просторным и цветастым в оформлении, фирменные фишки Simply Clever тоже никуда не денутся. Под полкой в багажнике будет 380 л (+50), со сложенной спинкой заднего дивана — 1190 л (+40).