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Skoda представила интерьер нового хэтчбека Fabia

Autorating.ru
10 часов назад
Пресс-служба компании Skoda опубликовала дизайн-скетч интерьера семейства Fabia четвёртого поколения. Самая доступная модель чешской марки в европейской гамме, не считая ситикара Citigo, позаимствует многие элементы салона у свежих пятидверок Scala и Octavia.
Skoda представила интерьер нового хэтчбека Fabia
Фото: SkodaSkoda
В руки водителю выдадут новый двухспицевый мультируль, за ним расположится виртуальная приборная панель диагональную 8,25 или 10,25 дюйма, по центру торпедо установят современный медиа-комплекс с тачскрином 6,5 или 9,2 дюйма, под ним расположится блок управления климатом с физическими клавишами и крутилками температуры, а также черная ниша намекающая на беспроводную зарядку.
Skoda
По левую руку от водителя будет привычный модуль управления стеклоподъёмников и бессменный «барашек» переключения светотехники. В центральном тоннеле установят рычаг переключения передач от соплатформенного хэтчбека Polo шестого поколения, рядом с ним добавят горячих клавиш, подстаканник и кочергу стояночного тормоза.
Салон обещает быть ещё более удобным, просторным и цветастым в оформлении, фирменные фишки Simply Clever тоже никуда не денутся. Под полкой в багажнике будет 380 л (+50), со сложенной спинкой заднего дивана — 1190 л (+40).
Полноценный дебют четвёртое поколение Skoda Fabia намечен на 4 мая.
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