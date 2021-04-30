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Новым кроссовером Haval для России можно будет управлять со смартфона

Motor.ru
3 часа назад
Кроссовером Haval Jolion можно будет частично управлять со смартфона. Как сообщают «Китайские автомобили», в специальном приложении для дистанционного контроля будет доступен ряд функций, а также информация о текущем состоянии автомобиля. Jolion станет первой «подключенной» моделью китайской марки на российском рынке, где он появится в середине мая.
Новым кроссовером Haval для России можно будет управлять со смартфона
Фото:  © Haval © Haval
Используя приложение, владелец кроссовера сможет удаленного блокировать и разблокировать двери и окна, включать подогрев кресел и запускать мотор. Кроме этого, со смартфона можно будет следить за запасом топлива, получать информацию о поломках и о всех совершенных поездках.
Для кроссовера также обещана технология Fota (Firmware Over the Air или «обновление по воздуху»), с помощью которой программное обеспечение сможет обновляться самостоятельно через мобильную связь либо Wi-Fi.
На сегодняшний день похожие подключаемые системы в России предлагают премиальные Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, BMW и Lexus, а также Toyota, Nissan и Renault, который объявил о запуске сервисов Renault Connect в апреле.
Haval Jolion для России официально дебютирует 18 мая, однако список его оснащения уже раскрыт благодаря Одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Китайская новинка получит кнопку запуска двигателя, аудиосистему с Bluetooth, Android Auto и Apple Carplay, а также электронную систему контроля устойчивости и 10- либо 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.
Что касается моторной гаммы, то в нее войдет безальтернативная 1,5-литровая турбированная «четверка» мощностью 143 лошадиные силы, работающая в тандеме с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом» DCT. Привод – только передний.
На прошлой неделе Haval Jolion встал на конвейер завода марки в Тульской области, где налажена сборка в режиме полного производственного цикла. В продажу новинка поступит в середине мая.
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