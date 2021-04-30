Новым кроссовером Haval для России можно будет управлять со смартфона

Кроссовером Haval Jolion можно будет частично управлять со смартфона. Как сообщают «Китайские автомобили», в специальном приложении для дистанционного контроля будет доступен ряд функций, а также информация о текущем состоянии автомобиля. Jolion станет первой «подключенной» моделью китайской марки на российском рынке, где он появится в середине мая.

Фото: © Haval © Haval

Используя приложение, владелец кроссовера сможет удаленного блокировать и разблокировать двери и окна, включать подогрев кресел и запускать мотор. Кроме этого, со смартфона можно будет следить за запасом топлива, получать информацию о поломках и о всех совершенных поездках.

Для кроссовера также обещана технология Fota (Firmware Over the Air или «обновление по воздуху»), с помощью которой программное обеспечение сможет обновляться самостоятельно через мобильную связь либо Wi-Fi.

Haval Jolion для России официально дебютирует 18 мая, однако список его оснащения уже раскрыт благодаря Одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Китайская новинка получит кнопку запуска двигателя, аудиосистему с Bluetooth, Android Auto и Apple Carplay, а также электронную систему контроля устойчивости и 10- либо 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

Что касается моторной гаммы, то в нее войдет безальтернативная 1,5-литровая турбированная «четверка» мощностью 143 лошадиные силы, работающая в тандеме с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом» DCT. Привод – только передний.