Когда нужно менять свечи зажигания в автомобиле

Свечи зажигания выполняют важную функцию в топливной системе — они создают искру, которая воспламеняет топливовоздушную смесь. Эти элементы работают в условиях высокой нагрузки, из-за чего требуют периодической замены. Ресурс свечей зажигания определяют производители, но автомобилистам следует знать, с какой частотой нужно проводить замену элементов. Рассмотрим, почему важно менять свечи и когда лучше это делать.

Ответим на главный вопрос — когда следует проводить замену свечей зажигания? Лучше всего проводить процедуру каждые 20 — 30 тысяч км. Некоторые автомобилисты привыкли менять их при плановом ТО транспортного средства. Но главный фактор, на который следует опираться, признаки. Существуют способы, которые позволяют определить износ свечей зажигания.

Первым делом нужно вспомнить, для чего вообще в топливной системе предназначены свечи зажигания. В двигателях внутреннего сгорания они занимаются воспламенением топливовоздушной смеси. Это происходит в камерах сгорания в момент такта сжатия. Как правило, конструкция свечи стандартная:

1) контактный вывод;2) изолятор и его ребра;3) боковой и центральный электрод;4) уплотнительное кольцо;5) металлический корпус.

Эффективность воспламенения горючего зависит от расстояния между электродами. Зазор на свечах должен находиться в пределах 1—1,2 мм у инжекторных и турбированных двигателей. Если же рассматривать карбюраторные моторы, то зазор должен быть 0,8—0,9 мм, их следует периодически проверять — не меньше нескольких раз в год.

Со временем свечи зажигания начинают утрачивать свой ресурс, что приводит к необходимости их замены. Как правило, периодичность проведения процедуры указывается в инструкции по эксплуатации. Но есть некоторые признаки, по которым можно определить, что свеча вышла из строя:

1) проблемы с запуском мотора;2) увеличение расхода топлива;3) падение тяги и динамики;4) нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;5) свеча покрыта нагаром.

Если игнорировать вышеуказанные признаки, можно довести до серьезной поломки мотора.

Главное правило, которого следует придерживаться, - устанавливать следует тот тип свечей , который указывает производитель. Нужно обращать внимание на технические параметры. При каждом плановом ТО следует проверять состояние свечей, даже если система функционирует стабильно. Использовать нужно только проверенное топливо, которое рекомендует производитель. Еще один важный фактор, который может повлиять на ресурс свечей зажигания, несвоевременная замена топливного фильтра. Если возникает хотя бы один признак неисправности свечи, следует обратиться в сервис. Самостоятельно можно только контролировать зазор свечи.