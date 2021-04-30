Volkswagen ID.5 представили в новом видео

Во время презентации ID.4 GTX состоялся первый показ ID.5 и подтверждение его версии GTX. Это последний автомобиль на платформе VW
MEB для электромобилей, но с более гладкой крышей, чем у ID.4.
Ранее в апреле показали ID.5 в легком камуфляже на дороге на некоторых шпионских фотографиях, но на видео приведены первые официальные изображения. Премьера, как ожидается, состоится в четвертом квартале 2021 года.
Замаскированный Volkswagen ID.5 на видео выглядит впечатляюще и предстает в сюрреалистическом исполнении.
После проезда через красный лес сцена переключается на снег с горами. Затем он попадает на каплю воды и, на короткое время на город.
Передняя часть ID.5 почти идентична ID.4, а боковые стороны аналогичны. Главное изменение - отчетливая арка крыши, тогда как ID.4 стал немного более угловатым. Конструктивные различия между ними не очень существенны.
Две модели, вероятно, имеют одинаковые силовые агрегаты. Это означает, что базовая версия получит двигатель, установленный сзади, мощностью 201 л.с. и 309 ньютон-метров. GTX получит полный привод от установки двигателя на передней оси и повышение до 295 л.с.