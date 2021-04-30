Volkswagen ID.5 представили в новом видео

Во время презентации ID.4 GTX состоялся первый показ ID.5 и подтверждение его версии GTX. Это последний автомобиль на платформе VW MEB для электромобилей, но с более гладкой крышей, чем у ID.4.

Ранее в апреле показали ID.5 в легком камуфляже на дороге на некоторых шпионских фотографиях, но на видео приведены первые официальные изображения. Премьера, как ожидается, состоится в четвертом квартале 2021 года.

Замаскированный Volkswagen ID.5 на видео выглядит впечатляюще и предстает в сюрреалистическом исполнении.

После проезда через красный лес сцена переключается на снег с горами. Затем он попадает на каплю воды и, на короткое время на город.

Передняя часть ID.5 почти идентична ID.4, а боковые стороны аналогичны. Главное изменение - отчетливая арка крыши, тогда как ID.4 стал немного более угловатым. Конструктивные различия между ними не очень существенны.