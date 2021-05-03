Где проводить ремонт автомобиля после истечения гарантии

Еще один важный фактор — запчасти. Есть специалисты, которые могут из тысячи дешевых аналогов найти достойный экземпляр, но в большинстве случаев выбор падает именно на китайские подделки. Хорошо, если такая запчасть не навредит автомобилю, не говоря уже о выполнении возложенных на нее функций. В дилерских центрах устанавливают оригинальные детали, которые, по мнению многих, стоят в несколько раз дороже. Но даже здесь можно не согласиться. Например, у компании Nissan
есть отдельная линейка запчастей для тех автомобилей, которые уже разменяли третий год. Такие запчасти обходятся дешевле, но и в качестве не теряют. Тормозные колодки стоят от 1800 рублей, диски — 2800 рублей, масляный фильтр — 300 рублей, моторное масло — 315 рублей. Если купить подержанный автомобиль Nissan и приехать в сервис, то масло в моторе поменяют бесплатно.