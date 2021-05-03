Где проводить ремонт автомобиля после истечения гарантии

Обслуживание автомобиля, который был куплен в салоне, первое время должно осуществляться в дилерском центре. Однако, гарантия имеет свой срок и со временем она истекает. Многие автомобилисты полагают, что обслуживать транспортное средство после окончания гарантии у официального дилера бессмысленно. Официалы, если обратить внимание на чек, предоставляют более дорогие услуги, а лишних денег нет почти ни у кого. Но существует и обратное мнение, которое подкреплено весомыми доводами. Рассмотрим, где лучше обслуживать автомобиль после истечения срока гарантии.

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Причина, по которой многие автовладельцы прощаются с официальным дилером, одинаковая — слишком дорогие услуги. Ключевой фактор, сохранение заводской гарантии, уже не актуален, а зачем тогда переплачивать? Поменять фильтр и залить масло можно в любом сервисе. А если приобрести необходимые расходники, процедуры вообще можно будет проводить самостоятельно. В теории такой подход к обслуживанию допустим. На короткий промежуток времени он даже выглядит привлекательно с финансовой точки зрения. Однако, транспортное средство — это дорогое приобретение, которое не терпит халатного отношения в свою сторону. Поэтому сохранение его функционала и остаточной стоимости очень важно. Сэкономленный сегодня рубль завтра может привести к 10 рублям издержек. Чтобы такого не произошло, следует подходить к вопросу сервиса взвешенно. Лучше всего поделить чек обслуживания на пункты и разграничить те части, где можно сэкономить, и те, где этого делать не стоит.

Современный автомобиль — это сложный комплекс систем и механизмов, который дополняется электронным блоком управления и сложными электросхемами. Кроме того, у каждого производителя и у каждой модели есть свои особенности ремонта. С ними нужно ознакомиться заранее, чтобы в процессе не открутить лишнюю гайку. Разбираться на месте — не самый лучший подход, так как времена таких автомобилей давно позади.

Чем сложнее механизм, тем больше навыков должен иметь специалист. Если осознать этот факт, можно считать, что половина пути к долгому ресурсу автомобиля уже пройдена.

Еще один важный фактор — запчасти. Есть специалисты, которые могут из тысячи дешевых аналогов найти достойный экземпляр, но в большинстве случаев выбор падает именно на китайские подделки. Хорошо, если такая запчасть не навредит автомобилю, не говоря уже о выполнении возложенных на нее функций. В дилерских центрах устанавливают оригинальные детали, которые, по мнению многих, стоят в несколько раз дороже. Но даже здесь можно не согласиться. Например, у компании Nissan есть отдельная линейка запчастей для тех автомобилей, которые уже разменяли третий год. Такие запчасти обходятся дешевле, но и в качестве не теряют. Тормозные колодки стоят от 1800 рублей, диски — 2800 рублей, масляный фильтр — 300 рублей, моторное масло — 315 рублей. Если купить подержанный автомобиль Nissan и приехать в сервис, то масло в моторе поменяют бесплатно.

Колоссальная разница в цене между официалом и гаражной мастерской уже давно в прошлом. Для того чтобы получить действительно выгодное предложение и при этом не остаться со сломанной машиной, следует изучать рынок предложений. Не нужно забывать и про акции, которые часто предлагают дилеры.