Каждый четвертый россиянин купил машину в кредит

Более половины российских автовладельцев приобрели машину на собственные средства, чуть больше четверти — в кредит, при этом самыми популярными у россиян являются седаны, говорится в исследовании " Росгосстрах банка ", которое есть в распоряжении РИА Новости.

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"Каждый четвертый обладатель личного транспорта (27%) купил машину в кредит, взяли в долг у родственников и друзей для приобретения личного транспорта 12%, еще 5% получили заветное авто в подарок", — выяснили эксперты. Остальные россияне (57%) приобрели автомобиль на собственные средства.

Больше половины (58%) российских автовладельцев при последней покупке приобрели подержанный автомобиль: 36% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 22% — авто отечественного производства. Остальные отдали предпочтение новой машине: 27% купили иномарку, 15% — автомобиль российского автопрома.

Самый популярный у россиян тип кузова автомобиля — седан, его приобрели 45% российских автомобилистов. Еще 17% водителей сделали выбор в пользу хэтчбека, а 12% опрошенных купили универсал. Далее по популярности расположились кроссоверы — их предпочли 12% респондентов, а также купе и минивены — их отметили по 3% опрошенных. В меньшинстве остались прочие модели (пикап, лифтбэк), набрав менее 3%.

Эксперты также описали "портрет" среднестатистического владельца автомобиля — это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем порядка 5 лет, который ездит на подержанной иномарке российской сборки, купленной на собственные средства и для нужд семьи.