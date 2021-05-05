На московских дорогах появится новая разметка

В Москве на диагональных пешеходных переходах обычную зебру заменят на пунктирную. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Такое решение было принято, так как большое количество краски для зебр ухудшает сцепление с дорогой.

«Поэтому не исключены ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты могут скользить на проезжей части», - объяснили в мэрии.

Чиновники напомнили, что в случае с диагональными переходами зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Это позволяет сэкономить время: перейти улицу можно наискосок.

Ранее «Рамблер» писал о проекте национального стандарта дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов. В этом документе сообщалось о планах ввести диагональные пешеходные переходы с незакрашенным квадратом в центре.

«У разметки есть особенность - она скользкая, что опасно, например, для мотоциклистов, плюс полностью закрашенная зебра дороже, чем та, что предлагаем мы», - рассказывал глава АНО «Центр борьбы с пробками» Александр Шумский

В проект были включены и серьезные изменения светофоров: к примеру, квадратные секции вместо круглых и новая секция с новым светом - «Проход разрешен, но следует быть внимательным». В ней человечек будет окрашен в желтый и окружен подобием солнечных лучей.