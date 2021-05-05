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На московских дорогах появится новая разметка

Мария Иванова
9 часов назад
В Москве на диагональных пешеходных переходах обычную зебру заменят на пунктирную. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
На московских дорогах появится новая разметка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое решение было принято, так как большое количество краски для зебр ухудшает сцепление с дорогой.
«Поэтому не исключены ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты могут скользить на проезжей части», - объяснили в мэрии.
Чиновники напомнили, что в случае с диагональными переходами зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Это позволяет сэкономить время: перейти улицу можно наискосок.
Ранее «Рамблер» писал о проекте национального стандарта дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов. В этом документе сообщалось о планах ввести диагональные пешеходные переходы с незакрашенным квадратом в центре.
«У разметки есть особенность - она скользкая, что опасно, например, для мотоциклистов, плюс полностью закрашенная зебра дороже, чем та, что предлагаем мы», - рассказывал глава АНО «Центр борьбы с пробками» Александр Шумский
В проект были включены и серьезные изменения светофоров: к примеру, квадратные секции вместо круглых и новая секция с новым светом - «Проход разрешен, но следует быть внимательным». В ней человечек будет окрашен в желтый и окружен подобием солнечных лучей.
Разработчики проекта также решили уделить большое внимание островкам безопасности: их рекомендуется организовывать при любом количестве полос, на проезжей части или разделительной полосе. Ширина островка должна быть не менее 1,5 метра.
Бортжурнал,Александр Шумский,
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