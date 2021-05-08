Чем грозит заправка некачественным бензином

Избежать проблем возможно. Для этого нужно быть просто внимательным. Как правило, известные бренды - большие заправочные сети заботятся о своей репутации и следят за качеством топлива.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Также стоит обращать внимание на внешний вид заправочной станции - техническое оборудование, сопутствующую инфраструктуру (магазины, кафе и т.д.), способы оплаты, наличие или отсутствие униформы на сотрудниках, и даже на чистоту на территории АЗС. Если возникают хоть какие-то сомнения, при возможности, лучше дотянуть до следующей заправки или попроситься на буксир.

Как определить, что топливо некачественное

Определить, что топливо некачественное можно попробовать старым дедовским способом - на ощупь или на глаз. Капнуть на кожу каплю бензина или дизеля и растереть. Хорошее топливо должно быстро испариться и не оставить жирного, а тем более грязного следа.

Если плохое топливо все же попало в бак машины, то понять это сразу может быть достаточно сложно. "Не самые новые автомобили реагируют на заправку суррогатом стандартно - вибрация, странные звуки, потеря мощности, проблемы с зажиганием, выхлоп черного цвета", - говорит профессиональный водитель и автомеханик с тридцатитрехлетним стажем Александр Земсков. - Сложнее, с современными машинами. Дизельный двигатель отреагирует, как и раньше, а вот владельцы новых бензиновых авто поначалу ничего и не заметят. Электроника машины будет корректировать зажигание и сглаживать детонацию".

Что делать после заправки некачественным топливом

Если уже точно ясно, что в авто был залит суррогат, то для начала нужно остановиться, поскольку ехать на плохом бензине или дизельном топливе категорически не рекомендуется. В идеале нужно вызвать эвакуатор или попросится на буксир, и отправляться в автосервис. Продолжать путь можно только в экстренных случаях, например при нахождении на абсолютно пустой трассе или проселочной дороге. Можно попробовать дотянуть до ближайшего сервиса на плохом топливе, но это чревато серьезным ремонтом автомобиля. При наличии опыта можно слить плохое топливо и заправится из канистры. После чего все равно ехать в сервис.

В некоторых машинах есть возможность слить топливо через пробку на дне бензобака, но таких моделей не так уж много. На старых авто избавится от суррогата можно с помощью шланга или резиновой груши. На современных машинах это сделать проблематично, поскольку будет мешать клапан и изогнутая горловина, уточняет Земсков. Можно попробовать слить топливо ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, но необходимо быть предельно аккуратным. Для этого нужно отогнуть клапан, закрывающий вход в бензобак - без опыта это делать не стоит, и ни в коем случае нельзя использовать железные предметы, поскольку это может дать искру.