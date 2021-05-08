Дилеры попросят Госдуму ввести наказание за скрутку пробега

Исследование классифайда «Дром.ру» показало, что у двух третей российских автомобилей скручен пробег. Больше всего шанс нарваться на обман при покупке недорогого автомобиля. Сообщество дилеров готовит обращение в профильный комитет Госдумы для введения законодательного наказания за обнуление километража, узнала «Газета.Ru».

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В среднем у 65% продаваемых машин с пробегом занижены показания одометра, выяснил автомобильный классифайд «Дром.ру» в ходе исследования собственной базы объявлений. Чем дешевле машина, тем выше вероятность купить автомобиль со скрученным километражем, обнаружили в компании.

На исследование отреагировала ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД): она готовит обращение в комитет по транспорту и строительству Госдумы, рассчитывая на то, что депутаты, наконец, подготовят законопроект о наказании за скрутку пробега.

«Мы обратили внимание на исследование «Дрома». Данные, которые в нем приведены, на самом деле могут не отражать реальной картины проблемы. Я допускаю, что в некоторых случаях факты скрутки пробега доходят до 90%.

В связи с этим мы в ближайшее время обратимся в Госдуму, в профильный комитет, для инициирования законопроекта о нормативной квалификации подобных манипуляций», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент РОАД Денис Мигаль.

Собеседник издания отметил, что ассоциация не готова говорить о том, как нужно классифицировать этот проступок — по административному или уголовному законодательству.

«Мы в РОАД, прежде всего, убеждены, что такие действия должны стать вне закона, и любой человек, вызывая к себе некого помощника, оказывающего «услугу» по обнулению одометра, должен понимать, что таким образом он вызывает преступника и идет на преступление, за которое полагается соответствующее наказание», — отметил Мигаль.

Эксперты «Дрома» обращают внимание на то, что наибольший шанс нарваться на машину с измененным показателями километража в сегменте стоимостью до 500 тысяч рублей. Тут у 73% машин могут быть отклонения от реальных цифр на одометре. В некоторых случаях у таких автомобилей пробег скручивался по два-три раза, а средняя величина занижения реального пробега составила 180 тыс. км, говорится в исследовании.

В категории от 500 тысяч до 800 тысяч рублей данные пробега фальсифицируются у 62% машин, а в сегменте от 800 тысяч до 1,6 млн рублей у каждого второго лота приборка «скорректирована». В этих ценовых нишах в среднем пробег скручивали два раза на 78–100 тыс. км.

Менее всего страдают от этой проблемы покупатели дорогих автомобилей, только 40% авто по цене 1,6-3 млн продаются с заниженными счетчиками. И здесь, если «крутится» одометр, то в среднем не более, чем на 60 тысяч км. В премиум-сегменте (от 3 млн рублей) только у трети машин изменены показатели пробега, делается это, как правило, один раз и не более, чем на 25 тысяч км, отмечают эксперты.

Чем опасна скрутка

Если бы у машин с пробегом оставались их реальные показания счетчиков, то в среднем цена вариантов с большим километражем была бы на 20-30% ниже, объясняет Денис Мигаль из РОАД.

«Машина со скрученным пробегом, прежде всего, — это опасность для других участников дорожного движения.

Потому что ее владелец может и не знать о ее потенциальных технических проблемах. К примеру, если с 260 тыс. км сняли тысяч 160, то эти километры никуда не делись в металле и деталях — их нужно обслуживать соответственно интервалам техобслуживания», — говорит Мигаль.

Ситуацию со скрученным пробегом можно решить и без введения каких либо дополнительных законодательных ужесточений, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто . Он отмечает в беседе с «Газетой.Ru», что в гражданском и административном кодексах достаточно необходимых норм для квалификации такого правонарушения, но всех участников рынка устраивает нынешняя ситуация.