Автоэксперт назвал срок жизнь любой машины

Автоэксперты назвал срок эксплуатации транспортных средств. Сегодня на российских автодорогах можно встретить авто, которые уже давно сняли с производства.

Фото: Car.ru Car.ru

Особенно это касается советской и российской автомобильной техники автомобильного завода ВАЗ . «Четвёрка» и «девятка» семейства Samara по-прежнему являются довольно популярными среди российских автолюбителей, хотя многие такие машины произвели свыше пятнадцати лет назад.

Автоэксперты отмечают, что по сути на таких авто ездить безопасно, так как срок их эксплуатации может длиться очень долго. В этом случае главное - вовремя осуществлять замену деталей и следить за состоянием автомобильного кузова.

Самым главным в машине является кузов. Пока он жив, автомобиль тоже будет на ходу. Все остальные элементы подлежат замене даже по регламенту. Речь идёт о шаровой опоре, генераторе, стартере, поршневой группе, коробке. Если постоянно менять отработанные запчасти на новые, автомобиль прослужит очень долго.