Три ошибки водителя: как не "убить" мотор летом

Российских автомобилистов портал "Автовзгляд" предупредил о трех ошибках, которые могут "убить" двигатель при эксплуатации в летний период.

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В первую очередь, не следует пренебрегать весенним техническим обслуживанием автомобиля. По мнению специалистов, опрошенных изданием, необходимо заменить масло в двигателе на более вязкое, а также проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости. В случае необходимости — помыть радиаторы.

Антифриз необходимо менять через каждые 50-60 тысяч километров пробега машины. Если этого не делать, есть риск столкнуться с заклиниванием помпы, а также обрывом ремня газораспределительного механизма, закупориванием каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями.

Также летом автовладельцам стоит обязательно прогревать машину перед поездкой.

Как прокомментировал порталу технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов , у автомобильного мотора есть расчетная рабочая температура. При ней тепловые зазоры выходят на заданные значения, а гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, "завязанные" на давлении масла, могут работать корректно только при рабочей температуре.

Подчеркивается, что отказ от прогрева двигателя даже летом — в течение одной-трех минут — приближает срок капитального ремонта мотора.

остановиться,

заглушить мотор,

открыть капот. Помимо этого портал советует внимательно следить за температурой двигателя. При первых же намеках на возможный перегрев — когда температура превышает 80-90 градусов Цельсия, нужно:

Только через 10-15 минут, когда давление в системе охлаждения гарантированно упадет, можно при необходимости долить в расширительный бачок антифриз и вновь запустить двигатель.