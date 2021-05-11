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Subaru объявила название нового электрического кроссовера

Motor.ruиещё 1
11 мая 2021
Компания Subaru анонсировала выход на рынок нового электрического кроссовера Solterra — название модели составлено из двух латинских слов: sol («солнце») и terra («земля»). Вседорожник поступит в продажу в середине 2022 года и будет доступен в Японии, Северной Америке, Европе и Китае.
Subaru объявила название нового электрического кроссовера
Фото: © Subaru© Subaru
Электрокар Solterra, как и недавно представленный батарейный концепт bZ4X, стал результатом сотрудничества Subaru и Toyota. В основу кроссовера легла архитектура e-Subaru Global Platform (она же «тойотовская» e-TNGA), но за разработку силовой установки отвечала Subaru.
Subaru
В компании пока не раскрывают технических характеристик электрического кроссовера, однако ему обещана двухмоторная силовая установка и полный привод.
Пока же Subaru опубликовала два изображения будущей модели: на первом снимке запечатлено название кроссовера на корме с комьями грязи, что указывает на внедорожный характер автомобиля, а на втором — силуэт электрокара. Судя по снимкам, электрокар получит светодиодную оптику и высокий дорожный просвет, и, в отличие от экстравагантного Toyota bZ4X, Solterra выглядит как модель, готовая к серийному производству.
Упомянутый Toyota bZ4X тоже со временем станет серийным — он появится на рынке в следующем году одновременно с Subaru Solterra. «Тойотовский» кроссовер получил Y-образный штурвал вместо традиционного руля, который связан с колесами «по проводам».
Бортжурнал,Кроссовер,Subaru,Toyota,
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