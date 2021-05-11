Subaru объявила название нового электрического кроссовера

Пока же Subaru опубликовала два изображения будущей модели: на первом снимке запечатлено название кроссовера на корме с комьями грязи, что указывает на внедорожный характер автомобиля, а на втором — силуэт электрокара. Судя по снимкам, электрокар получит светодиодную оптику и высокий дорожный просвет, и, в отличие от экстравагантного Toyota bZ4X, Solterra выглядит как модель, готовая к серийному производству.
Упомянутый Toyota bZ4X тоже со временем станет серийным — он появится на рынке в следующем году одновременно с Subaru Solterra. «Тойотовский» кроссовер получил Y-образный штурвал вместо традиционного руля, который связан с колесами «по проводам».