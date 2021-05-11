Первый универсал Genesis раскрыли на фотографиях

Компания Genesis опубликовала в соцсетях официальные фотографии своего первого универсала: на снимках запечатлен G70 в пятидверном кузове, покрытом камуфляжной пленкой.

Новинка представляет собой нечто среднее между классическим универсалом и шутинг-брейком со сравнительно короткой крышей, наклоненной багажной дверью и спойлером, расположенным над задним стеклом. На снимках можно заметить красные тормозные суппорты, вентиляционные отверстия за передними колесами, стеклянную крышу и фирменные светодиодные задние фонари.

За основу универсала Genesis взят седан G70, переживший обновление осенью 2020 года. С большой долей вероятности, интерьер четырех- и пятидверки унифицируют, а в моторную гамму войдут бензиновые агрегаты объемом 2,0 и 3,3 литра и дизель 2.2. Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонным автоматом, а базовый двухлитровый также может работать с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Genesis Europe / Instagram.com

Основным рынком для универсала G70 станет Европа, где автомобили с таким типом кузова пользуются устойчивым спросом. Ожидается, что новинка появится у местных дилеров в 2022 году.

Что же касается России, то на нашем рынке в скором времени дебютирует обновленный G70 — это произойдет до конца второго квартала нынешнего года.