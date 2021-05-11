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Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель — T-Class

Car.ruиещё 1
23 часа назад
Компания Mercedes представила новый концепт EQT. Электрический компактвэн получит версии и с традиционными ДВС, правда, в следующем году, с выходом серийной версии новинки.
Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель — T-Class
Фото: MercedesMercedes
Аналитики считают, что разработчики решились на презентацию новой модели, так как компактвэн больше подходит для семейных поездок, чем пикапы, которые не практически не пользуются популярностью на авторынке.
X-Class был перелицованной копией Nissan Navara, в этот раз для сборки нового T-Class использовали Renault Kangoo нового поколения с электроприводом. Пока известны только габариты будущей модели - 4945 х 1863 х 1826 мм, а максимальный размер колёсных дисков - 21 дюйм.
Mercedes
EQT Concept добавили сдвижные двери, максимальное количество пассажиров - 7 человек. В багажном отделении, в нише для запасного колеса, расположен бокс с электрическим лонгбордом. Как и в французском фургоне, в салоне добавили блок управление климатом с тремя селекторами с маленькими экранчиками, для панели управления тоже предусмотрели большой дисплей, правда, его размер не сообщается.
Mercedes
В моторную гамму нового T-Class войдут дизель 1.5 литра и бензиновый 1.3 турбо. Выход нового Mercedes T-Class запланирован на 2022 год.
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