Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель — T-Class

Компания Mercedes представила новый концепт EQT. Электрический компактвэн получит версии и с традиционными ДВС, правда, в следующем году, с выходом серийной версии новинки.
Аналитики считают, что разработчики решились на презентацию новой модели, так как компактвэн больше подходит для семейных поездок, чем пикапы, которые не практически не пользуются популярностью на авторынке.
X-Class был перелицованной копией Nissan Navara
, в этот раз для сборки нового T-Class использовали Renault Kangoo
нового поколения с электроприводом. Пока известны только габариты будущей модели - 4945 х 1863 х 1826 мм, а максимальный размер колёсных дисков - 21 дюйм.
EQT Concept добавили сдвижные двери, максимальное количество пассажиров - 7 человек. В багажном отделении, в нише для запасного колеса, расположен бокс с электрическим лонгбордом. Как и в французском фургоне, в салоне добавили блок управление климатом с тремя селекторами с маленькими экранчиками, для панели управления тоже предусмотрели большой дисплей, правда, его размер не сообщается.
В моторную гамму нового T-Class войдут дизель 1.5 литра и бензиновый 1.3 турбо. Выход нового Mercedes T-Class запланирован на 2022 год.