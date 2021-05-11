Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель — T-Class

Компания Mercedes представила новый концепт EQT. Электрический компактвэн получит версии и с традиционными ДВС, правда, в следующем году, с выходом серийной версии новинки.

Фото: Mercedes Mercedes

Аналитики считают, что разработчики решились на презентацию новой модели, так как компактвэн больше подходит для семейных поездок, чем пикапы, которые не практически не пользуются популярностью на авторынке.

X-Class был перелицованной копией Nissan Navara , в этот раз для сборки нового T-Class использовали Renault Kangoo нового поколения с электроприводом. Пока известны только габариты будущей модели - 4945 х 1863 х 1826 мм, а максимальный размер колёсных дисков - 21 дюйм.

Mercedes

EQT Concept добавили сдвижные двери, максимальное количество пассажиров - 7 человек. В багажном отделении, в нише для запасного колеса, расположен бокс с электрическим лонгбордом. Как и в французском фургоне, в салоне добавили блок управление климатом с тремя селекторами с маленькими экранчиками, для панели управления тоже предусмотрели большой дисплей, правда, его размер не сообщается.

Mercedes