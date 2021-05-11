Советский внедорожник продают в Италии почти за 20 тысяч евро

На портале Autoscout24.com появилось объявление о продаже хорошо сохранившегося советского внедорожника 1984 года выпуска, который находится в итальянском городе Боволента. За 37-летний автомобиль с пробегом 1,5 тысячи километров продавец просит почти 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).

Фото: © autoscout24.com © autoscout24.com

Из описания следует, что этот экземпляр оснащен дизельным двигателем мощностью 65 лошадиных сил, механической коробкой передач и системой полного привода. Таким образом, это модернизированная версия, так как стандартный УАЗ-469 комплектовался бензиновым мотором объемом 2,5 литра.

Дизельные УАЗы действительно встречаются за рубежом, в том числе в Италии. Подобной доработкой занималось ателье братьев Марторелли: бензиновый агрегат меняли на мотор Peugeot XD2 объемом 2,5 литра ( UAZ Marathon) или 2,4-литровый 100-сильный турбодизель VM (UAZ-Dakar).

Благодаря тому, что братья Марторелли (их ателье было официальным импортером в Италии) участвовали на советских внедорожниках в гонках, у УАЗов сложился имидж автомобилей с выдающейся проходимостью. Машины пользовались хорошим спросом на местном рынке, и до сих пор перепродаются на всевозможных онлайн-площадках.