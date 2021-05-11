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Как быстро перевернуть пряжку ремня безопасности?

Car.ru
21 час назад
Многие водители и пассажиры сталкивались с проблемой, когда пряжка ремня безопасности начинает перекручиваться в самый неподходящий момент. Как оказалось, ее можно решить без особых сложностей.
Как быстро перевернуть пряжку ремня безопасности?
Фото: Car.ruCar.ru
Ремень безопасности – важный аксессуар, который может защитить человека во время непредвиденных ситуаций на дорожном полотне. Достаточно часто пряжка этого устройства перекручивается, что способно привести к различным отрицательным проблемам. К примеру, однажды перекрученный ремень сломал грудную клетку пассажиру в результате ДТП.
Распутать его не так и тяжело, если следовать одной методике. Необходимо взять ремень за пряжку и потянуть в сторону, после чего изогнуть аксессуар в районе пряжки¸ сложив его пополам.
Далее надо перевернуть пряжку через сделанный перед этим изгиб, удерживая устройство натянутым. Желательно потянуть вверх сам ремень, потому как так более удобно. Вскоре пряжка должна встать на свою исходную позицию.
Ремни безопасности не всегда были в автомобилях. Определенное время ими пользовались только гонщики и лишь потом такие приспособления появились в серийных транспортных средствах.
Первым подобный ремень представил изобретатель Джордж Кейли в начале XIX столетия. Помимо того, он создал ряд прочих прообразов изобретений, попавших в обиход в прошлом веке: ДВС, колесо для велосипеда со спицами другое.
Бортжурнал,
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