Hyundai прописала новый Tucson в России

В перечне силовых установок два двигателя — бензиновый атмосферник 2.0 Smartstream (150 л.с. и 192 Н·м) и турбодизель 2.0 (186 л.с. и 416 Н·м), у первого в напарниках шестиступенчатые «механика», либо «автомат», в сочетании с передним или полным приводом, у дизеля в полноприводной трансмиссии автоматическая коробка о восьми скоростях.