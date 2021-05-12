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Фирма Hyundai прописала новый Tucson в России

Autorating.ru
21 час назад
Компания Hyundai получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения. Согласно документу опубликованному на сайте Росстандарта, новый кроссовер может быть предложен в удлинённой версии с расстоянием между осями 2755 мм (стандартный вариант 2680 мм) и длинной кузова 4630 мм (4500 мм).
Hyundai прописала новый Tucson в России
Фото: Hyundai Hyundai
В перечне силовых установок два двигателя — бензиновый атмосферник 2.0 Smartstream (150 л.с. и 192 Н·м) и турбодизель 2.0 (186 л.с. и 416 Н·м), у первого в напарниках шестиступенчатые «механика», либо «автомат», в сочетании с передним или полным приводом, у дизеля в полноприводной трансмиссии автоматическая коробка о восьми скоростях.
Отметим, что заводом изготовителем в ОТТС значится корейский завод Hyundai в Ульсане, не исключено, что калининградская сборка разбавит гамму модификаций. Продажи паркетников четвёртого поколения стартуют летом.
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