Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Kia подняла цены на автомобили в России пятый раз за год

Motor.ru
35 минут назад
В 2021 году Kia повышает цены на свою продукцию в России каждый месяц: в мае автомобили южнокорейской компании подорожали уже пятый раз за год. На этот раз изменение стоимости коснулось всего модельного ряда, а прибавка составила от 10 до 100 тысяч рублей.
Kia подняла цены в России пятый раз за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наименее заметно подорожали «бюджетники» Kia Rio и Rio X, а также базовый Picanto – их цена увеличилась на 10 тысяч рублей. Цена Rio теперь стартует с 889 900 рублей, Picanto – с 829 900 рублей, а минимальная стоимость Rio X перешагнула отметку в один миллион и теперь составляет 1 009 900 рублей.
Вдвое больше прибавили сразу шесть моделей: Soul, Cerato, Ceed, XCeed, Sportage и K5 с «младшим» 150-сильным мотором. Цена Soul теперь начинается с отметки 1 209 900 рублей, Cerato – с 1 329 900 рублей, Ceed и XCeed – с 1 414 900 рублей и 1 734 900 рублей соответственно. Кроссовер Sportage теперь можно купить за 1 794 900 рублей, а седан K5 – за 1 679 900 рублей.
На 30 тысяч рублей подорожали Seltos, Ceed SW и ProCeed. Их новые ценники стартуют с 1 299 000, 1 454 900 и 2 239 900 рублей соответственно. Топовые комплектации хэтчбека Picanto и седана K5 прибавили по 40 тысяч рублей.
Лифтбек Kia Stinger стал дороже на 50 тысяч рублей и теперь доступен у дилеров по цене от 2 459 900 рублей. Еще сильнее подорожал кроссовер Sorento – на 70 тысяч рублей, до 2 419 900 рублей. Максимальную прибавку получили представительский седан K900, минивэн Carnival и большой внедорожник Mohave: ценники трех моделей выросли сразу на 100 тысяч рублей до 4 164 900, 2 699 900 и 3 649 900 рублей соответственно.
До этого Kia повышала цены в России в апреле: тогда 12 из 17 моделей подорожали на 10-50 тысяч рублей. Несмотря на постоянную корректировку ценников, спрос на машины южнокорейской марки растет. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2021 года россияне купили 51 624 автомобиля Kia. Фаворитом остается Rio, на который пришлась почти половина продаж: за три месяца было реализовано 24 638 экземпляров.
Бортжурнал,Kia Rio,Kia Stinger,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители