Kia подняла цены в России пятый раз за год

Вдвое больше прибавили сразу шесть моделей: Soul, Cerato, Ceed, XCeed, Sportage и K5 с «младшим» 150-сильным мотором. Цена Soul теперь начинается с отметки 1 209 900 рублей, Cerato – с 1 329 900 рублей, Ceed и XCeed – с 1 414 900 рублей и 1 734 900 рублей соответственно. Кроссовер Sportage теперь можно купить за 1 794 900 рублей, а седан K5 – за 1 679 900 рублей.