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Почему установка ГБО в России потеряла всякий смысл?

Car.ru
18 часов назад
Те автолюбители, которые решили экономить на топливе и прошлым летом оснастили свои машины ГБО, теперь, вероятно, не рады такому решению. Ведь тогда газ стоил около 19 рублей за кубометр. Теперь за такое же количество газа просят около 30 рублей.
Установка ГБО в России потеряла всякий смысл
Фото: Car.ruCar.ru
На фоне того, что представители руководства страны рассказывали в прошлые годы, теперешний порядок вещей с ценой на газ для автомобилей, просто катастрофический.
Чиновники пытаются успокоить автолюбителей, говоря, что, мол, цена подскочила из-за холодной зимы. А летом ценники снизятся. Хотелось бы верить, но не верится. Ведь раньше цена не снижалась, с чего бы теперь?
Выходит, обманули в очередной раз российского автолюбителя, заманив “дешевым” газом.
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