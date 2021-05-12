Дебютировал обновлённый Volkswagen Tiguan Allspace

Основные маркеры обновления снаружи — бамперы, решётка радиатора и светотехника, последняя со диодной начинкой уже в стандартном исполнении, максимальные колёса, как и прежде, о 20 дюймах, но дизайн новый. В оснащении появился новый мультируль, обновлённая медиа-система MIB3 с 9,2-дюймовым тачскрином, акустика Harman/Kardon (480 Ватт) и продвинутый круиз-контроль работающий на скорости до 210 км/ч.
Набор силовых установок точно такой же, как у стандартного Тигуана, за исключением младших турбочетвёрок 1.5 TSI (130 л.с.) и 2.0 TDI (122 л.с.). Коробки передач — «механика» и «робот» DSG, полный привод за доплату.