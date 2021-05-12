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Дебютировал обновлённый Volkswagen Tiguan Allspace

Autorating.ruиещё 1
16 часов назад
Обновлённая гамма Volkswagen Tiguan пополнилась удлинённой модификацией Allspace. В Европе такие паркетники могут быть как пяти, так и семиместными в США и Китае их предложат с двухрядным салоном, в Россию поставок не планируется, хотя в дореформенном варианте обещали и, даже, сертифицировали.
Дебютировал обновлённый Volkswagen Tiguan Allspace
Фото: VolkswagenVolkswagen
При сохранённом расстоянии между осями (2787 мм) кузов удлинённого Оллспэйса после обновления прибавил ещё 22 мм (4723 мм) ещё больше отдалившись от Кодиака. В европейской редакции двухрядного паркетника в багажнике заявлены прежние 760 л увеличиваемых сложением спинки дивана до 1920 л, семиместный кроссовер с уложенной галёркой предложит 700 л и 1755 л соответственно.
Основные маркеры обновления снаружи — бамперы, решётка радиатора и светотехника, последняя со диодной начинкой уже в стандартном исполнении, максимальные колёса, как и прежде, о 20 дюймах, но дизайн новый. В оснащении появился новый мультируль, обновлённая медиа-система MIB3 с 9,2-дюймовым тачскрином, акустика Harman/Kardon (480 Ватт) и продвинутый круиз-контроль работающий на скорости до 210 км/ч.
Volkswagen
Набор силовых установок точно такой же, как у стандартного Тигуана, за исключением младших турбочетвёрок 1.5 TSI (130 л.с.) и 2.0 TDI (122 л.с.). Коробки передач — «механика» и «робот» DSG, полный привод за доплату.
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