Дебютировал обновлённый Volkswagen Tiguan Allspace

Основные маркеры обновления снаружи — бамперы, решётка радиатора и светотехника, последняя со диодной начинкой уже в стандартном исполнении, максимальные колёса, как и прежде, о 20 дюймах, но дизайн новый. В оснащении появился новый мультируль, обновлённая медиа-система MIB3 с 9,2-дюймовым тачскрином, акустика Harman/Kardon (480 Ватт) и продвинутый круиз-контроль работающий на скорости до 210 км/ч.