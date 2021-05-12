О чем говорят водителю щелчки после включения кондиционера

Сегодня 9 из 10 автомобилей оборудованы кондиционером в составе с климат-контролем или в качестве отдельного агрегата.И если в случае его активации из-под капота доносятся щелчки, то водитель должен готовиться к скорому ремонту. Цена такого обслуживания нередко сопоставима с дорогостоящим ремонтом двигателя.
Технические нюансы.
Автомобильный кондиционер представляет собой замкнутый контур, в состав которого входят несколько элементов:
- Компрессор, предназначенный для сжатия паров фреона с целью увеличения температуры.
- Теплообменники - испаритель (нагрев фреона) и конденсатор (охлаждение хладагента).
- Дроссель - для сброса давления.
- Фильтр-осушитель, предназначенный для отделения влаги из фреона.
- Электрооборудование.
Оборудование замкнутого контура исправно работает при заполненном внутреннем пространстве фреоном, свойством которого является кипение при низкой температуре.
О чем свидетельствуют щелчки.
Первые признаки скорого отказа оборудования в виде щелчков могут свидетельствовать о следующих неисправностях:
- Неполная герметичность системы. Утечка фреона не только не позволяет охлаждать окружающий воздух. Жидкость также является смазывающей средой для компрессора. Утечку фреона определить удастся только в сервисе, для чего производят заправку специальной жидкостью.
- Отказ компрессора. В случае внезапной поломки или усталостного износа не будет производиться как охлаждение воздуха, так и его поступление в салон. За ремонт, в зависимости от автомобиля, могут запросить от 40 тыс. рублей.
- Загрязнение системы. Затрудненный отвод теплоты от конденсатора приводит к недостаточному охлаждению фреона. Последующий перегрев компрессора приводит к быстрому износу его деталей и выходу из строя.
Первые обнаруженные щелчки должны стать поводом для немедленного обращения на сервис. Эксплуатация компрессора в таком состоянии приведет к отказу достаточно быстро. К тому же, потребуется комплексная диагностика замкнутого контура, чтобы установить причину нарушения нормальной работы.
При эксплуатации системы кондиционирования воздуха обязательно проводят очистку и испарителя. Это поможет предотвратить размножение микробов и поступление загрязненного воздуха
в салон автомобиля. Эта операция должна проводиться периодически, не допуская обращения только после обнаружения посторонних щелчков.