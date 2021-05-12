О чем говорят водителю щелчки после включения кондиционера

Сегодня 9 из 10 автомобилей оборудованы кондиционером в составе с климат-контролем или в качестве отдельного агрегата.И если в случае его активации из-под капота доносятся щелчки, то водитель должен готовиться к скорому ремонту. Цена такого обслуживания нередко сопоставима с дорогостоящим ремонтом двигателя.