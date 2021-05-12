В России начались скрытые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков будут дежурить рядом с аварийными местами. О скрытых проверках рассказали в подразделениях Госавтоинспекции разных регионов.

«Инспекторы ГИБДД на регулярной основе осуществляют „скрытое патрулирование“, которое дает возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением», — цитирует пресс-службу ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Autonews.

По словам правоохранителей, так водители не смогут предупреждать друг друга о постах ГАИ. Без мигалок, синих полос по бокам и других характерных знаков опознать машину ГИБДД будет сложно.

Передвигаясь на гражданском автомобиле инспекторы будут снимать нарушения на видео и отправлять ближайшему экипажу ДПС, который будет задерживать водителей о оформлять протоколы. Чаще всего так ловят тех, кто выезжает на встречную полосу — за это могут выписать штраф в размере 5 000 рублей или лишить прав на 6 месяцев.

Такие скрытые проверки ГИБДД абсолютно законны. К патрульным автомобилям могут относиться машины без специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов.

Серьезный штраф может грозить водителям за нарушения, которые можно назвать неочевидными. Сюда относятся стоянка с нарушением разметки, остановка на островке безопасности и другие.

Портал Autonews перечислил восемь таких ситуаций, где штраф весьма вероятен. Сюда относится, например, отсутствие зеркала заднего вида: автомобиль с таким недочетом считается неисправным. У своей машины водитель, скорее всего, попытается как можно скорее устранить поломку и не станет ездить без зеркала. А вот в автомобиле каршеринга отсутствие этого важного элемента может смутить не сразу. В этом случае легко попасть на штраф 500 рублей и невозможность продолжать движение до устранения проблемы: это прописано в статье 12.5 КоАП.

Еще одно неочевидное нарушение - стоянка с несоблюдением дорожной разметки. Это бывает, когда водитель втиснулся в узкое место и не заметил, что пересек парковочную линию. Такие провинности научились фиксировать дорожные камеры. Поэтому по части 1 статьи 12.12 КоАП автовладельцу грозит штраф 500 рублей.

Москвичам все чаще стали "прилетать" штрафы за оставленный под знаком "Парковка только для резидентов" автомобиль. Наказание для нерезидентов (по сути - жителей другого района) существенное: 2500 рублей.

Важно знать и о риске получить штраф за парковку на закругленном треугольнике по краям выездов из дворов и прилегающих территорий. Жители регионов могут быть наказаны на 2000 рублей, Москвы и Санкт-Петербурга - на 3000. Высока вероятность того, что машину могут еще и эвакуировать.

Схожее нарушение - остановка на островке безопасности. Штраф поменьше - 500 рублей, но все равно приятного мало. Останавливаться здесь можно только в крайних случаях, а не для того, чтобы уточнить дорогу или объехать пробку.

Такой же штраф - 500 рублей - можно получить за трещину на лобовом стекле. Если она находится со стороны водителя и превышает в длину 10 см, то это нарушение: ездить на подобном автомобиле нельзя.

За установку оборудования - будь то нештатный багажник или фаркоп - можно получить штраф по уже упомянутой статье 12.5 КоАП. На подобные работы нужно сначала получить разрешение в специализированной лаборатории, а затем - оформить это в ГИБДД.

Замыкает список парковка без номеров. У водителя, купившего автомобиль, есть 10 дней на то, чтобы зарегистрировать его. Но оставлять на столичной парковке такие автомобили не стоит: высока вероятность того, что его увезут на штрафстоянку. Это связано с решением Антитеррористической комиссии.

В России собрались ужесточить наказание за пьяную езду. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом пишет издание «Известия».

«Известия» сообщают, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии парламента. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до трех лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2020 году были расследованы 66,3 тысячи дел по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в том числе многие случаи повторных нарушений.

В рамках новых Правил дорожного движения (ПДД) ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (является приложением к ПДД). При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по ст. 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав).

Большинство новых запретов взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года.

В частности, 500-рублевый штраф будет налагаться на водителя, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь–август) либо в летнюю резину – зимой (декабрь–февраль). Отметим, временной диапазон запретов может быть изменен по решению региональных властей. Штраф сможет применяться и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой (с декабря по февраль; период также может быть изменен) при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения. Данный запрет будет вводиться по решению властей каждого региона.

Основанием для штрафа в размере 500 рублей станут и отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в России и ввозимых машин. Кроме того, теперь закрепляется запрет и на использование пленок на стеклах фар – ряд автовладельцев клеят их для защиты стекол от камней.

Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие «предметов», закрывающих обзор. Речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Но если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет нарушением.

Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера (при выходе из строя датчика или низком уровне технологической жидкости, например), будут еще одним основанием для протокола. Другой новый запрет – установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно). Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.