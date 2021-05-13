Цена "копейки": стоит ли покупать BMW первой серии на вторичном рынке

Модели баварского производства BMW
востребованы на российском рынке.
Причем активным спросом пользуются автомобили
всех поколений, продаваемые как на вторичном рынке, так и у официальных дилеров. Один из владельцев решил поделиться опытом владения BMW 1 серии
для того, чтобы будущие покупатели определились, стоит ли приобретать машину или нет.
Мотор и коробка передач у автомобиля, выпущенного в 2004 году, не доставили за полгода активной эксплуатации никаких проблем. Водитель обращает внимание на то, что купил машину с пробегом 125 тысяч километров на вторичном рынке. Под капотом установлен бензиновый силовой агрегат, мощностью 115 лошадиных сил.
Вместе с ним работает автоматическая трансмиссия и задний привод. Владелец не скрывает, что регулярно проводит необходимое техническое обслуживание, обращаясь в сервисный центр так как предпочитает самостоятельно не заниматься ремонтом машины.
Устойчивость к коррозии поражает водителя. Именно с этого владелец решил начать озвучивать преимущества машины. Все дело в том, что даже в случае возникновения серьезных сколов, ржавчина не появляется продолжительное время или вовсе не проявляется если сразу обработать место скола краской из тюбика.
Все машины
бренда имеют дополнительную защиту от коррозии из-за того, что производители всегда уделяли внимание качеству кузова и его износостойкости. Голые, ничем не защищенные клеммы и крепления проводов, идущих от аккумулятора под автомобилем, страдают от коррозии. Но с этим моментом легко можно побороться самостоятельно или обратившись в сервисные центры.
Электрика является слабым местом автомобиля. При активной эксплуатации регулярно возникают различные проблемы, решить которые не так просто, как может показаться. Водители должны быть предельно внимательными к электронике автомобиля. Это дает возможность беспроблемно эксплуатировать машину продолжительное время.
Низкий дорожный просвет - явный недостаток машины. Особенно ярко этот момент проявляется в зимний период времени. Водитель советует постоянно возить с собой лопату, так как автомобиль может легко сесть на "пузо". В данной ситуации стоит не пытаться газовать и силой вытаскивать машину, так как можно легко привести в негодность другие элементы автомобиля.
Шумоизоляция находится на достойном уровне. Но во время движения в салоне возникает неприятный скрип крышки бардачка. Решить проблему довольно сложно. Наиболее часто она проявляется при передвижении по неровным дорогам. Водители могут попытаться самостоятельно решить проблему, используя подручные материалы.
Заключение.
В целом, по мнению владельца, машина
является очень достойной для покупки на вторичном рынке. Конечно, она имеет несколько недостатков, но на них стоит сразу же обращать внимание и тогда проблем с эксплуатацией не возникнет продолжительное время.