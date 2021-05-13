Цена "копейки": стоит ли покупать BMW первой серии на вторичном рынке

Модели баварского производства BMW востребованы на российском рынке.

Причем активным спросом пользуются автомобили всех поколений, продаваемые как на вторичном рынке, так и у официальных дилеров. Один из владельцев решил поделиться опытом владения BMW 1 серии для того, чтобы будущие покупатели определились, стоит ли приобретать машину или нет.

Мотор и коробка передач у автомобиля, выпущенного в 2004 году, не доставили за полгода активной эксплуатации никаких проблем. Водитель обращает внимание на то, что купил машину с пробегом 125 тысяч километров на вторичном рынке. Под капотом установлен бензиновый силовой агрегат, мощностью 115 лошадиных сил.

Вместе с ним работает автоматическая трансмиссия и задний привод. Владелец не скрывает, что регулярно проводит необходимое техническое обслуживание, обращаясь в сервисный центр так как предпочитает самостоятельно не заниматься ремонтом машины.

Устойчивость к коррозии поражает водителя. Именно с этого владелец решил начать озвучивать преимущества машины. Все дело в том, что даже в случае возникновения серьезных сколов, ржавчина не появляется продолжительное время или вовсе не проявляется если сразу обработать место скола краской из тюбика.

Все машины бренда имеют дополнительную защиту от коррозии из-за того, что производители всегда уделяли внимание качеству кузова и его износостойкости. Голые, ничем не защищенные клеммы и крепления проводов, идущих от аккумулятора под автомобилем, страдают от коррозии. Но с этим моментом легко можно побороться самостоятельно или обратившись в сервисные центры.

Электрика является слабым местом автомобиля. При активной эксплуатации регулярно возникают различные проблемы, решить которые не так просто, как может показаться. Водители должны быть предельно внимательными к электронике автомобиля. Это дает возможность беспроблемно эксплуатировать машину продолжительное время.

Низкий дорожный просвет - явный недостаток машины. Особенно ярко этот момент проявляется в зимний период времени. Водитель советует постоянно возить с собой лопату, так как автомобиль может легко сесть на "пузо". В данной ситуации стоит не пытаться газовать и силой вытаскивать машину, так как можно легко привести в негодность другие элементы автомобиля.

Шумоизоляция находится на достойном уровне. Но во время движения в салоне возникает неприятный скрип крышки бардачка. Решить проблему довольно сложно. Наиболее часто она проявляется при передвижении по неровным дорогам. Водители могут попытаться самостоятельно решить проблему, используя подручные материалы.