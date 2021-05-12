Автомобильный рынок увеличился в четыре раза

«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки»,– заявил Томас Штерцель.
«Даже это в принципе неплохо, учитывая, что сейчас трудно купить автомобиль, по некоторым брендам просто не найти машину в топовом исполнении», – заметил собеседник.
«Высокое контрактование связано с рядом действующих ограничительных мер – часть сбережений наши клиенты потратили на покупку автомобилей»,– поделился мнением Ольховский.
«Можно прогнозировать, что во второй половине мая спрос на новые автомобили усилится. Вероятно, интерес покупателей будет подогрет ожиданиями дальнейшего роста цен»,– сказал Павлович.