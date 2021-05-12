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На машину деньги есть: в апреле выросли продажи автомобилей

Газета.Ru
8 часов назад
В минувшем месяце благодаря низкой базе «черного», как его окрестили дилеры, апреля прошлого года, продажи новых автомобилей выросли в четыре раза. Россияне, несмотря на снижение доходов, по-прежнему находят деньги на покупку автомобиля. Ситуация изменится уже к середине лета – когда в новых ценах будет учтен рост утилизационного сбора и подорожание комплектующих, говорят эксперты.
Автомобильный рынок увеличился в четыре раза
Фото: ТАССТАСС
В апреле 2021 года автокомпании реализовали в России 152 тысячи автомобилей, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Это на 290% превосходит результат «черного апреля» прошлого года, заявил по случаю публикации статистики глава комитета АЕБ Томас Штэрцель.
В комитете подчеркнули, что четыре крупнейших локальных производителя («АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, Renault) показывают особенно значительный результат продаж в сравнении с 2020 годом, когда они больше всего пострадали из-за введения режима самоизоляции. Совокупный объем продаж за с января по апрель этого года составил 516 тысяч автомобилей, что на 24% выше чем в прошлом году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года.
«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки»,– заявил Томас Штерцель.
Наиболее внушительный рост в десятке лидеров показала компания Hyundai, чьи продажи выросли сразу в 6,4 раза до 15,5 тыс. машин. Не менее впечатляющий результат и у Haval, который увеличил отгрузку автомобилей в апреле до 3 тыс. машин, что в семь раз выше результата апреля 2020 года. Значительную динамику роста также показали компании Chery (2,9 тыс. штук; рост в 12,6 раза), Mitsubishi (2 тыс. штук; в 12,3 раза) и Peugeot (843 штук; в 11 раз).
Впрочем, чтобы понимать реальную картину рынка нужно сравнивать прошедший месяц не с пандемическими низкими показателями прошлого года, а хотя бы с мартом 2021 года, тогда картина становится более актуальная, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Так, по его оценкам, к предыдущему месяцу прирост продаж в апреле составил всего 2%.
«Даже это в принципе неплохо, учитывая, что сейчас трудно купить автомобиль, по некоторым брендам просто не найти машину в топовом исполнении», – заметил собеседник.
Спрос в апреле был достаточно высокий, но он был ограничен доступностью автомобилей, соглашается генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Кроме того, на ситуацию повлияли рост цен на автомобили и дефицит комплектаций и опций, отмечает он.
«После майских праздников люди вернуться в Москву и продажи активизируются. Однако в целом продажи на авторынке сокращаются, и спрос будет снижаться», – предупредил глава «АвтоСпецЦентра».
Генеральный директора «Автодома» Андрей Ольховский отмечает, что в апреле спрос был даже выше, чем прогнозировался. В начале мая эта тенденция продолжилась и продажи были в разы выше чем год назад, когда был пик ограничительных мер.
«Высокое контрактование связано с рядом действующих ограничительных мер – часть сбережений наши клиенты потратили на покупку автомобилей»,– поделился мнением Ольховский.
«Автодом» также дает консервативный прогноз – дилер ожидает, что после праздников покупательская активность вернётся к стандартным показателям, а в конце месяца спрос, возможно, ослабнет.
На рынке сохраняется дефицит машин, в том числе популярных моделей, есть ограничения по некоторым опциям. Но усиления дефицита в апреле на какие-либо конкретные версии не отмечается, говорит председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович. В минувшем месяце холдинг фиксировал стабильную динамику, продажи по ряду брендов выросли, так как был приход клиентского стока, поступили ранее заказанные автомобили. Собеседник издания ожидает, что ближе к лету автокомпании вновь перепишут ценники.
«Можно прогнозировать, что во второй половине мая спрос на новые автомобили усилится. Вероятно, интерес покупателей будет подогрет ожиданиями дальнейшего роста цен»,– сказал Павлович.
Повышения стоимости машин ожидает и автоэксперт Сергей Ифанов, по его мнению, сейчас в ценах новых автомобилей еще не полностью отражается увеличение Минпромторгом России утилизационного сбора и подорожание комплектующих из-за нехватки полупроводников. Ближе к концу июня придут новые партии машин, в том числе новые поколения моделей, у них цен будут ощутимо выше, предупреждает он.
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