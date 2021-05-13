Российский авторынок в апреле показал многократный рост

Томас Штэрцель
, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, отмечает также, что объем продаж на авторынке страны за первые четыре месяца 2021 года оставил 515 934 авто, что на 24,3% превысило результаты 2020 года, но оказалось на 4,5% меньше, чем было продано за аналогичный период 2019- го. Однако, если вычесть из этого результата данные продаж BMW
и Mercedes (которые, как раз и изменили периодичность публикации данных), то получится, что за объем продаж за январь-апрель 2021 года, на 0,6% выше количества проданных машин за аналогичный период 2019 года.