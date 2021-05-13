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Российский авторынок в апреле показал многократный рост

"Автостат Инфо"
17 часов назад
На эффекте низкой базы авторынок РФ вырос в апреле 2021 года на 290,4%, — о чем стало известно из материалов отчета комитета автопроизводителей АЕБ. В прошлом месяце в России было продано 151 964 легковых авто и LCV, а годом ранее, в «черный апрель» 2020 года, — 39 922 автомобиля. В отчете организации говорится, что «четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнении с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна».
Российский авторынок в апреле показал многократный рост
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"
Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, отмечает также, что объем продаж на авторынке страны за первые четыре месяца 2021 года оставил 515 934 авто, что на 24,3% превысило результаты 2020 года, но оказалось на 4,5% меньше, чем было продано за аналогичный период 2019- го. Однако, если вычесть из этого результата данные продаж BMW и Mercedes (которые, как раз и изменили периодичность публикации данных), то получится, что за объем продаж за январь-апрель 2021 года, на 0,6% выше количества проданных машин за аналогичный период 2019 года.
«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнении с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле», — уточняет Томас Штэрцель, отмечая также, что «для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки».
Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов отчета АЕБ, автомобилей Lada в апреле этого года было продано в России в количестве 37 931 ед. Это на 304% больше, чем в апреле 2020 года — 9396 шт. Второй результат показала Kia — 19 101 авто (+341%; 4334 ед.). На третью строчку рейтинга продаж в апреле текущего года вышел Hyundai — 15 483 автомобиля (+538%; 2426 машин). В топ-5 марок авторынка РФ в апреле 2021 года вошли также Renault и Skoda. В отчетный период продажи машин марки «Рено» выросли на 345% с 3135 до 13 957 шт., а количество реализованных автомобилей Skoda возросло на 241% с 3041 до 10 365 ед.
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