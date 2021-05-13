Российский авторынок в апреле показал многократный рост

На эффекте низкой базы авторынок РФ вырос в апреле 2021 года на 290,4%, — о чем стало известно из материалов отчета комитета автопроизводителей АЕБ. В прошлом месяце в России было продано 151 964 легковых авто и LCV, а годом ранее, в «черный апрель» 2020 года, — 39 922 автомобиля. В отчете организации говорится, что «четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнении с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна».