Немцы сравнили салон «Нивы» с «Лебединым озером» Чайковского

Немецкое издание Berliner Zeitung провело эмоциональный тест-драйв российского внедорожника Taiga 4x4 Urban 2003 года выпуска. В ходе поездки специалисты сравнили автомобиль с особенностями русской души, а также определили, на кого ориентирована отечественная «Нива».

Фото: © Lada © Lada

Журналисты издания Berliner Zeitung отправились к местному дистрибьютеру Lada Niva в немецкой коммуне Аренсфельд. По пути специалисты пришли к выводу, что отечественный внедорожник стал ответом Советского Союза на «экспорт» немецкой группы Modern Talking. Чтобы понять, чем может привлечь жителей Германии внедорожник, чья стоимость составляет примерно десятую часть от Mercedes-Benz G-Class, журналисты решили провести «правильный тест-драйв» российского автомобиля.

В качестве испытуемого дистрибьютер предоставил экспертам Taiga 4x4 Urban 2003 года выпуска, оборудованный литыми колесными дисками, кондиционером и подогревом сидений. Отправившись в поездку, специалисты сразу подметили, что асфальтированные дороги – не стихия «Нивы». Российскому внедорожнику скорее подойдут замёрзшие реки к востоку от Урала или горная местность Алтая. По мнению журналистов, именно в таких условиях водители осознают всю мощь седьмой симфонии Шостаковича, а также проникнутся «Лебединым озером» Чайковского, которое, как и ранимая русская душа прекрасно передаст особенности интерьера автомобиля.

Повернув в сторону города, журналисты разогнались на внедорожнике до ста километров в час за 32 секунды. Несмотря на предыдущие обзоры, никакого постороннего запаха пластика специалисты не почувствовали. Закончив поездку, эксперты сделали вывод, что времена, когда Lada Niva покупали лишь неудачники прошли. Теперь же российский внедорожник придется по душе берлинским хипстерам, юристам, охотникам, а также врачам, игрокам в гольф и людям, которым необходимо добираться до коневодческой фермы. По итогам «правильного тест-драйва» специалисты поставили Lada Niva пять баллов из пяти возможных.