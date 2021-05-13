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Почему иммобилайзер не распознает ключ

Car.ru
13 часов назад
Современный автомобиль имеет в конструкции иммобилайзер, он состоит из блока управления работой двигателя и микрочипа, который находится в ключе зажигания. Такая технология позволяет запускать мотор только оригинальным ключом. Но, как и любая другая система, иммобилайзер порой дает сбой. Что делать водителю, если иммобилайзер не хочет распознавать ключ?
Почему иммобилайзер не распознает ключ
Фото: Car.ruCar.ru
Для начала вспомним, что собой представляет иммобилайзер. Это простое устройство, которое позволило улучшить уровень безопасности автомобиля. По мере развития данная система совершенствовалась, а на последнем этапе на рынок пришла функция бесключевого доступа. Владелец автомобиля с такой опцией может заводить двигатель на расстоянии. Встроенный ключ имеет систему защиты от сканирования. К ней трудно подобрать код даже при помощи специальной программы, поэтому взлом автомобиля с такой системой практически невозможен.
К сожалению, даже такая полезная опция может приходить в негодность. Самая распространенная проблема, которая встречается среди автовладельцев - иммобилайзер перестает распознавать ключ с меткой. Причина может крыться в непригодности батарейки. Тогда для решения проблемы достаточно заменить питательный элемент. Если же произошел аппаратный сбой, придется проводить ремонт иммобилайзера или заказывать оригинальные дубликаты ключа, но оба способа требуют времени и денег.
Напомним, что современные транспортные средства на рынке продаются сразу с 2 комплектами ключей. Если сломается основной ключ, можно применить для открывания автомобиля и запуска двигателя запасной. Если вы приобретаете подержаннsq автомобиль, нужно попросить у владельца 2 комплекта ключей. Это обезопасит вас от угонщиков и преступников, которые используют запасной ключ после перепродажи транспортного средства.
Если иммобилайзер вышел из строя, решить проблему можно перепрошивкой блока управления двигателем. Это дорогая процедура, для которой потребуется приобрести новый ключ и запрограммировать его под конкретный автомобиль. Но даже это не единственная проблема. Перепрошивка допустима только в том случае, если владелец знает пин-код. Его дают при покупке автомобиля в салоне. Если при приобретении подержанного транспорта не узнать пин-код у прежнего владельца, при поломке придется покупать новый блок управления мотором.
Автовладелец может поставить специальный чип, который заблокирует работу иммобилайзера. Тогда заводить автомобиль можно будет даже без использования ключа с меткой. Работу по сбросу иммобилайзера проводят специалисты. К сожалению, такой способ приведет к снижению безопасности, так как транспортное средство можно будет завести при помощи обычного ключа или отмычки. Еще одна причина, которая может препятствовать распознаванию ключа иммобилайзером, - приемная антенна. Либо она загрязнилась, либо сломалась. Окисление контактов тоже приводит к такой проблеме. В таких случаях следует отправить автомобиль в сервис на эвакуаторе. Самостоятельный ремонт без определенных знаний может привести к еще большим проблемам.
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