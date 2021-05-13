Почему иммобилайзер не распознает ключ

Современный автомобиль имеет в конструкции иммобилайзер, он состоит из блока управления работой двигателя и микрочипа, который находится в ключе зажигания. Такая технология позволяет запускать мотор только оригинальным ключом. Но, как и любая другая система, иммобилайзер порой дает сбой. Что делать водителю, если иммобилайзер не хочет распознавать ключ?

Для начала вспомним, что собой представляет иммобилайзер. Это простое устройство, которое позволило улучшить уровень безопасности автомобиля. По мере развития данная система совершенствовалась, а на последнем этапе на рынок пришла функция бесключевого доступа. Владелец автомобиля с такой опцией может заводить двигатель на расстоянии. Встроенный ключ имеет систему защиты от сканирования. К ней трудно подобрать код даже при помощи специальной программы, поэтому взлом автомобиля с такой системой практически невозможен.

К сожалению, даже такая полезная опция может приходить в негодность. Самая распространенная проблема, которая встречается среди автовладельцев - иммобилайзер перестает распознавать ключ с меткой. Причина может крыться в непригодности батарейки. Тогда для решения проблемы достаточно заменить питательный элемент. Если же произошел аппаратный сбой, придется проводить ремонт иммобилайзера или заказывать оригинальные дубликаты ключа, но оба способа требуют времени и денег.

Напомним, что современные транспортные средства на рынке продаются сразу с 2 комплектами ключей. Если сломается основной ключ, можно применить для открывания автомобиля и запуска двигателя запасной. Если вы приобретаете подержаннsq автомобиль, нужно попросить у владельца 2 комплекта ключей. Это обезопасит вас от угонщиков и преступников, которые используют запасной ключ после перепродажи транспортного средства.

Если иммобилайзер вышел из строя, решить проблему можно перепрошивкой блока управления двигателем. Это дорогая процедура, для которой потребуется приобрести новый ключ и запрограммировать его под конкретный автомобиль. Но даже это не единственная проблема. Перепрошивка допустима только в том случае, если владелец знает пин-код. Его дают при покупке автомобиля в салоне. Если при приобретении подержанного транспорта не узнать пин-код у прежнего владельца, при поломке придется покупать новый блок управления мотором.