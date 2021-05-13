Как резко набрать скорость для обгона?

Наиболее часто аварии на дорогах происходят по причине того, что водители не успевают завершить манёвр (обгон, поворот, перестроение). Порой виной тому — недостаточное ускорение. Ниже мы расскажем, как можно быстро ускориться в нужный момент.

Фото: Car.ru Car.ru

Смоделируем ситуацию, когда вы едете на легковом автомобиле за фурой на скорости 55 км/ч и третьей передаче. “Насладившись” видами, вы решаете пойти на обгон и где-то посредине маневра осознаете, что для того, чтобы разминуться со встречным транспортом, необходимо немедленно ускориться.

Вы выжимаете педаль газа до пола, а должного ускорения не происходит.

Бывалые автолюбители советуют в этот момент произвести следующие манипуляции.

Нужно выжать педаль сцепления, и повысить обороты двигателя до 2 500 оборотов в минуту. Затем отпускаем сцепление и прибавляем газу. Ускорение будет более ощутимым.