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Как резко набрать скорость для обгона?

Car.ru
3 часа назад
Наиболее часто аварии на дорогах происходят по причине того, что водители не успевают завершить манёвр (обгон, поворот, перестроение). Порой виной тому — недостаточное ускорение. Ниже мы расскажем, как можно быстро ускориться в нужный момент.
Как резко набрать скорость для обгона?
Фото: Car.ruCar.ru
Смоделируем ситуацию, когда вы едете на легковом автомобиле за фурой на скорости 55 км/ч и третьей передаче. “Насладившись” видами, вы решаете пойти на обгон и где-то посредине маневра осознаете, что для того, чтобы разминуться со встречным транспортом, необходимо немедленно ускориться.
Вы выжимаете педаль газа до пола, а должного ускорения не происходит.
Бывалые автолюбители советуют в этот момент произвести следующие манипуляции.
Нужно выжать педаль сцепления, и повысить обороты двигателя до 2 500 оборотов в минуту. Затем отпускаем сцепление и прибавляем газу. Ускорение будет более ощутимым.
А вы когда-то использовали такой прием для резкого ускорения? Поделитесь своей историей в комментариях.
Бортжурнал,
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