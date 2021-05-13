Вместо ксенона или светодиодов эксперты советуют выбрать галоген

На новых машинах практически уже не встретишь ксеноновые фары. При этом старые галогенные устройства устанавливают даже на премиум-авто.

Ксенон уже отошел в прошлое, уступив место LED-оптике. А вот галогены, по мнению экспертов, будут актуальны ещё минимум пять лет, так как они могут похвастаться рядом преимуществ перед новомодными вариантами.

В первую очередь доплата за галогенки будет намного меньше, чем за LED-оптику, а эффект этих устройств не особо разнится. В случае перегорания ламп, стоимость галогенок обойдётся в три раза дешевле современных LED-ламп.

Ксеноновая фары стоят в 3–4 раза дороже в сравнении с фонарями для галогенных лампочек. LED-фары расцениваются ещё дороже. Их цена может доходить до четверти миллиона рублей. Это зависит от модели авто.

Для галогенных фар будет достаточно простого электрокорректора, получившего ручное управление. Там особо нечему ломаться. Для ксенона необходим автокорректор. Он является менее надежным и дорогим в ремонте.

Ксенон должен оснащаться омывателями фар. У них часто отваливаются либо теряются заглушки. Омыватели могут застывать на морозе. На мокрой автодороге, в туман, снег, дождь лучше использовать свет желтого спектра. Поэтому автомобилисты часто в противотуманки устанавливают более эффективные галогенки жёлтой расцветки.