«Вафельная» разметка — правила остановки, штрафы

Далеко не каждый день среднестатистический автомобилист сталкивается на дороге с нестандартной разметкой, куда можно отнести и вафельную. Она была введена в Правила дорожного движения относительно недавно, а использовать ее начали на практике ещё позже. Уже с самого начала она создала путаницу в умах автомобилистов — можно на ней останавливаться или нет, в каких случаях, и какое наказание можно получить за игнорирование требований разметки. Все эти вопросы витали в воздухе, а ответ на них знали единицы.

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Когда автомобилист сталкивается на дороге с вафельной разметкой, он не сразу понимает, как действовать дальше. Одни резко останавливаются, другие продолжают движение как ни в чем не бывало. Но как на самом деле вести себя на таком участке? В действующих Правилах дорожного движения по этому поводу указаны все действия автомобилиста, которых следует придерживаться.

Для ответа на вопрос не нужно выучивать каждую строчку Правил. Достаточно вникнуть в самые важные моменты. Главное правило — за выезд на вафельную разметку автомобилист может получить крупный штраф. Такие нововведения впервые применили в 2019 году.

Напомним, что вафельная разметка сегодня наносится на крупные перекрестки и обозначается желтым цветом. Она несет информационный характер и указывает всем участникам дорожного движения, что выделенную зону нужно проезжать как можно быстрее. Останавливать транспортное средство на такой разметке можно, но время остановки не должно превышать 5 секунд.

Если 5 секунд уже прошло, а автомобилист так и не тронулся с места, будет зафиксировано административное правонарушение. За него предусматривается наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Многие подумают — а как могут зафиксировать нарушение, если, к примеру, автомобиль стоит в середине потока? Получается, поблизости всегда должны стоять сотрудники ГИБДД и отсчитывать, сколько секунд простоял тот или иной автомобиль? Так как мы говорим о современном мире, для фиксации правонарушения не обязательно посылать на дорогу сотрудников ГИБДД. Их работу уже научились выполнять дорожные камеры. Именно они запускают в действие счетчик, а затем направляют факт правонарушения.

Оплатить такой штраф можно с 50% скидкой, если внести сумму не позднее 20 дней с момента фиксации. На практике камеры дорожного движения часто показывают сбой. Тогда у автомобилиста есть возможность обжаловать постановление. Кроме того, избавиться от штрафа можно и в том случае, если на момент совершения нарушения была произведена вынужденная остановка. Однако, такой факт придется доказывать в судебном порядке.

Что касается самой разметки , она была введена, чтобы сократить объем пробок в крупных городах. Существует она уже более 2 лет и за это время пробки на дорогах общего пользования сократились почти на 20%. А такой результат уже говорит об эффективности нововведения. Теперь автомобилисты лишний раз думают, стоит ли выезжать на дорогу в последние секунды работы светофора или подождать минуту и отправиться в путь по свободной дороге.