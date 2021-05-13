Сколько стоят автомобили из СССР в других странах

Автомобили из СССР представляют большую ценность не только в нашей стране. Некоторые экземпляры продаются за границей по цене в несколько сотен тысяч долларов.

Фото: Car.ru Car.ru

В разных странах сохранились автомобили из СССР, которые сегодня оцениваются в большие суммы. Их часто можно встретить на аукционах.

Например, во Франции гражданин решил перепродать свою Lada Samara, которая большую часть своего времени провела в гараже.

В оснащении предлагается мотор 1.5, а пробег автомобиля составляет 33 000 км. За такое авто владелец хочет получить как минимум 456 000 рублей.

Еще один интересный вариант — ГАЗ-24 «Волга», которая находится в идеальном состоянии. Местный автомобилист предлагает ее за 776 000 рублей. Пробег данного экземпляра — 123 456 км.

На снимках можно заметить, что автомобиль действительно находится почти в идеальном состоянии. В комплекте предусматривается запасное колесо и оригинальная инструкция производителя.