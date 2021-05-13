Какие детали в автомобиле лучше заменить оригинальными б/у

Многие автомобилисты стараются сэкономить и покупают не оригинальные детали для своих транспортных средств. Тем не менее, эксперты отмечают, что копии по качеству могут оказаться хуже, чем б/у детали, но оригинальные.

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Аналитики советуют не выбирать копии, если речь идет о важных комплектующих. К таковым можно отнести прежде всего элементы кузова. При покупке оригинальных б/у запчастей проще "попасть в тон" и не тратиться на последующую перекраску, так как подобрать нужный цвет, который идеально совпал бы с цветом автомобиля, крайне сложно.

В случае покраски тоже нет смысла экономить, отмечают эксперты. К тому же, оригинальные запчасти чаще более ударопрочные, чем изделия сторонних производителей, к примеру, бамперы.

Если речь идет о лобовом стекле, то здесь стоит отметить важную разницу оригинальных и не оригинальных изделий. Оригинальные оказываются толще аналогов, а вот последние быстро покрываются трещинами и сколами.

Оригинальные б/у фары зачастую стоят дешевле, чем их новые аналоги от стороннего производителя. Не оригинальное и качественное освещение требует больших финансовых затрат.