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Какие детали в автомобиле лучше заменить оригинальными б/у вместо новых аналогов

Car.ru
2 часа назад
Многие автомобилисты стараются сэкономить и покупают не оригинальные детали для своих транспортных средств. Тем не менее, эксперты отмечают, что копии по качеству могут оказаться хуже, чем б/у детали, но оригинальные.
Какие детали в автомобиле лучше заменить оригинальными б/у
Фото: Car.ruCar.ru
Аналитики советуют не выбирать копии, если речь идет о важных комплектующих. К таковым можно отнести прежде всего элементы кузова. При покупке оригинальных б/у запчастей проще "попасть в тон" и не тратиться на последующую перекраску, так как подобрать нужный цвет, который идеально совпал бы с цветом автомобиля, крайне сложно.
В случае покраски тоже нет смысла экономить, отмечают эксперты. К тому же, оригинальные запчасти чаще более ударопрочные, чем изделия сторонних производителей, к примеру, бамперы.
Если речь идет о лобовом стекле, то здесь стоит отметить важную разницу оригинальных и не оригинальных изделий. Оригинальные оказываются толще аналогов, а вот последние быстро покрываются трещинами и сколами.
Оригинальные б/у фары зачастую стоят дешевле, чем их новые аналоги от стороннего производителя. Не оригинальное и качественное освещение требует больших финансовых затрат.
Также стоит обратить внимание на оригинальные колесные диски, хотя на рынке можно без проблем найти копии из Китая. Прежде всего, водителю не надо будет тратить время на подбор необходимого по размеру крепежа из-за разнообразия вариантов китайских реплик.
Бортжурнал,
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