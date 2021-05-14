Когда электрокары могут стать популярными в России?

Автомобильный рынок Европы захватила волна популярности электрокаров. Производители массово приступают к выпуску экологически чистого транспорта и отказываются от вредных двигателей внутреннего сгорания. Есть предположения, что электрокары начнут набирать популярность в России только через 10-15 лет. Пока для наших дорог это все еще экзотика, хотя в других странах уже вовсю отказываются от привычных транспортных средств. Но что мешает автомобилям этого сегмента покорить необъятную Россию?

В The Boston Consulting Group составили интересный прогноз, согласно которому, каждый четвертый автомобиль, продаваемый в России, будет работать исключительно на электричестве уже к 2035 году. Для того чтобы сектор развивался, специалисты должны первым делом расширить сеть зарядных станций, а также сократить налоги на ввоз. Уже сейчас в некоторых регионах прилагают усилия для развития электрокаров в России. Например, в Москве предлагаются бесплатные парковочные места. В Дагестане, Башкирии, Забайкалье и Волгоградской области планируют освободить владельцев электрокаров от налога на транспорт. Такие решения должны быть взяты во внимание и распространены по всей России.

На начало 2021 года в России насчитывалось почти 11 000 электрокаров . В этом небольшом парке присутствует всего 18 моделей 14 марок. Но в реальности 80% всех электромобилей в стране приходится на Nissan Leaf . Их привозят в Россию из Японии. Такой объем авторынка не самый большой, особенно на фоне Китая. В конце 2020 года там было зарегистрировано уже 4.92 миллиона ТС.

Как показывает статистика, продажи электрокаров растут в тех странах, где власти частично покрывают расходы на приобретение. Такое явление сейчас наблюдается в Норвегии, Китае, Калифорнии. В Германии в 2020 году власти компенсировали гражданам до 9000 евро при приобретении электрокаров, который оценивается в среднем в 35 000. Продажи от такой программы сразу выросли в 3 раза.

Что касается России, вряд ли у нас будут доплачивать покупателям электрокаров. Такие транспортные средства могут себе позволить далеко не все граждане, так как основу занимают модели премиального класса. За скромный подержанный автомобиль придется отдать 1 000 000 рублей, а за новый — в несколько раз больше.

Есть вероятность, что в России смогут сделать бюджетный электрокар для народа. Например, до конца 2021 года в Тольятти планируют запустить в серию первый электрокар Zetta. Пока что трудно оценивать динамику, но испытания говорят о комфорте. Как утверждают создатели, минимальная стоимость электрокара составит 530 000 рублей. Но многие эксперты сомневаются в таком показателе. Заметную долю в стоимости электрокара занимает батарея, а современные технологии производства этих комплектующих дорого оцениваются.

Сегодня именно высокая стоимость сдерживает внедрение электрокаров в рынок России. Но во время эксплуатации можно будет заметить существенную разницу между расходами на топливо и электричество. Электрокары обходятся намного дешевле. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться сейчас, отсутствие развитой сети зарядных станций. Это дополняется и тем, что современные электрокары имеют небольшой запас хода. В результате, заряжать автомобиль придется намного чаще. Но его можно подзарядить и от бытовой сети, но для этого понадобится специальное оборудование. Следует также учитывать, что у нас в России холодный климат, поэтому на прогрев будет уходить немного больше энергии. Эксперты полагают, что сейчас у жителей России нет веских причин делать выбор в пользу электрокаров. Через 10-15 лет обстановка может поменяться, если власти примут соответствующие меры.