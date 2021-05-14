Надежный огнетушитель: на что ориентироваться при выборе

Огнетушитель должен быть в каждом автомобиле в России. Пользоваться этим приспособлением, к счастью, приходится очень редко. При этом эффективный огнетушитель в опасной ситуации может не только спасти автомобиль, но и человеческие жизни.
Эксперты журнала "За рулем" подобрали несколько хорошо заметных даже неопытным водителям особенностей огнетушителей. Они помогут выбрать надежное средство тушения огня и множества имеющихся на рынке моделей.
Дно огнетушителя
Опытные водители советуют избегать с автомобильных огнетушителей с выпуклым дном. Из-за формы их бывает неудобно хранить. К тому же у таких моделей зачастую бывает более тонкий корпус – выше риск, что он получит повреждения и в самый неподходящий момент потеряет герметичность.
Запорно-пусковое устройство
Оно должно быть сделано из металла, предупреждают эксперты. Огнетушители, у которых этот узел пластиковый, не отличаются необходимой надежностью.
Форма форсунки
У порошковых огнетушителей может быть щелевидная или конусная форсунка. Первые укладывают тушащий пламя порошок веером на большую площадь. Вторые – бьют струей. С горящим разлитым бензином первые, отмечают специалисты, справляются гораздо лучше.
Обозначения на огнетушителе
Некоторые производители указывают на корпусе объем баллона огнетушителя. Эксперты обращают внимание на то, что это не самая важная информация. Следует обращать внимание на цифру после букв "ОП" – она обозначает массу огнетушащего заряда. Например, на огнетушителе с объемом баллона 2 л может стоять отметка "ОП-1" – это значит, что в нем всего лишь один килограмм заряда.