Надежный огнетушитель: на что ориентироваться при выборе

Огнетушитель должен быть в каждом автомобиле в России. Пользоваться этим приспособлением, к счастью, приходится очень редко. При этом эффективный огнетушитель в опасной ситуации может не только спасти автомобиль, но и человеческие жизни.

Эксперты журнала "За рулем" подобрали несколько хорошо заметных даже неопытным водителям особенностей огнетушителей. Они помогут выбрать надежное средство тушения огня и множества имеющихся на рынке моделей.

Дно огнетушителя

Опытные водители советуют избегать с автомобильных огнетушителей с выпуклым дном. Из-за формы их бывает неудобно хранить. К тому же у таких моделей зачастую бывает более тонкий корпус – выше риск, что он получит повреждения и в самый неподходящий момент потеряет герметичность.

Запорно-пусковое устройство

Оно должно быть сделано из металла, предупреждают эксперты. Огнетушители, у которых этот узел пластиковый, не отличаются необходимой надежностью.

Форма форсунки

У порошковых огнетушителей может быть щелевидная или конусная форсунка. Первые укладывают тушащий пламя порошок веером на большую площадь. Вторые – бьют струей. С горящим разлитым бензином первые, отмечают специалисты, справляются гораздо лучше.

Обозначения на огнетушителе