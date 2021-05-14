Обновленный Audi Q5L появится на рынке в мае

Автопроизводитель из Германии Audi уже полностью приготовился к запуску новой модели на рынок. В этот раз ряды кроссоверов пополняет автомобиль Audi Q5L.

Компания Audi уже сообщила, когда обновленный кроссовер прибудет на автомобильный рынок. По данным производителя, приобрести Audi Q5L можно будет уже в конце мая 2021 года.

Специалисты сообщают, что все изменения, которые внес производитель, касаются только внешнего вида. Все технические параметры остались прежними.

Проведенные обновления привели к тому, что кроссовер стал копией еще одной модели в линейке компании — Audi Q5L Sportback. Напомним, что данная версия уже официально дебютировала на рынке Поднебесной.

Передняя часть Q5L оснащается фирменной решеткой радиатора, которая позволяет безошибочно определить представителя модельного ряда.

Боковая часть почти не поменялась — кроссовер только получил диски в другом исполнении. В задней части автомобиль оснащен обновленными светодиодными фонарями, которые сходятся в единый блок.