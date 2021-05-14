Infiniti Q70: неприятные сюрпризы по сходной цене

Седан Infiniti Q70 привлекает молодых водителей, которые видят в нем не только красивый и продуманный дизайн, но и интересные технические опции.

Автомобиль легко выделяется среди конкурентов, давая водителю дополнительную уверенность и чувство солидности. Однако далеко не все так прекрасно, как может показаться. Один из владельцев назвал реальные недостатки и преимущества седана , учитывать которые лучше до его приобретения.

Задний привод становится первым существенным недостатком, который доставляет больше всего проблем в холодное время года. Владелец уверяет, что требуется время для того, чтобы привыкнуть к заднему приводу и обращать на него внимание во время движения. Особенно в городе, в противном случае увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций.

Динамика разгона при этом просто поражает. Водитель и пассажиры получают истинное удовольствие от разгона и торможения автомобиля на дороге. Но лучше всего прочувствовать динамику на загородных трассах, так как в городе довольно сложно постоянно набирать скорость или снижать, учитывая плотность дорожного потока.

Маленький расход топлива по трассе тоже радует водителя , которому не приходится постоянно думать о необходимости заезжать на заправочные станции. А вот в городе на каждые 100 километров показатель существенно увеличивается. Все зависит от стиля вождения. Владелец, рассказавший о машине, признается, что любит полихачить, поэтому порой расход топлива является соответствующим, но это вовсе не расстраивает его.

Отсутствие электропривода багажной двери расстраивает. При желании можно легко установить его самостоятельно, но это требует выполнения определенных работ и финансовых затрат, на которые водитель пока не готов.

Передний парктроник не ловит бордюры. Вероятность чиркнуть низом бампера чрезвычайно велика. Водитель не считает это большой проблемой, так как габариты авто чувствуются отлично. Тем не менее, если за рулем окажется новичок, то ему придется быть более осторожным и внимательным.