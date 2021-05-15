На каких авто чаще всего скручивают пробег

Как известно, многие подержанные машины на вторичном авторынке имеют скрученный пробег. По заявлению экспертов, стоимость автомобилей влияет на вероятность, а также величину корректировок показаний одометра.

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Специалисты выяснили, чем меньше стоимость машины, тем больше вероятность того, что в ней изменили километраж. Основной причиной корректировки пробега в подержанных автомобилях является возможность дороже его продать. Количество пройденных машиной километров представляет собой один из главных критериев во время покупки автотранспорта.

Согласно статистике реализаций, если машина находится в плохом техническом состоянии, либо обладает большим возрастом, она будет больше привлекательной, в сравнении со свежим авто с большими показаниями на одометре.

Рекордсменами по скручиванию пробега стали версии, которые стоят до 500 000 руб. Согласно заявлению аналитиков сервиса «Дром», цифры на одометре машины могут быть ложными у 72 процентов таких транспортных средств. При этом у некоторых недорогих подержанных авто пробег скручивают по нескольку раз. Реальные показания одометра рассматриваемых автомобилей в среднем занижены на 180 000 километров.

Среди автотранспорта стоимостью от 500 000 до 800 000 руб. одометры скручивают у 63 процентов авто. Пробег не соответствует действительности у каждой второй модели за 800 000 – 1 600 000 руб.