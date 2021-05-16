Какие полезные системы автомобиля убивают мотор

Двигатель автомобиля является его важным элементом, если не сказать главным.

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Однако, далеко не всегда водители задумываются о том, что на работе двигателя сказывается не только стиль эксплуатации автомобиля, но и работа некоторых полезных систем. Так, в рамках аналитических исследований водителям назвали полезные системы, которые фактически останавливают работу мотора насовсем.

Такая полезная система как "старт-стоп" тоже преподносит неприятные сюрпризы. Изначально она была разработана для экономии топлива, но как оказалось, постоянное ее использование пагубно сказывается на работе силового агрегата. Дело в том, что любой двигатель рассчитан на определенное количество пусков, а «старт-стоп» увеличивает это количество в тысячу раз.