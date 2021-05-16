Для обновленной Bentley Bentayga разработали первый тюнинг-кит

Ателье Mansory разработало первый тюнинг-кит для обновленной Bentley Bentayga. Люксовый кроссовер получил новый обвес, отличился перешитым салоном и форсированным двигателем. По динамике Bentayga V8 от Mansory превосходит заводскую 635-сильную спецверсию Speed с двигателем W12 6.0.

Снаружи обновленную Bentley Bentayga от Mansory не спутать с обычным кроссовером благодаря широкофюзеляжному обвесу. Появились накладки на колёсные арки, оригинальные боковые юбки, капот с прорезями, развитый диффузор, увеличенные спойлеры, а также 23-дюймов ые глянцевые диски с пятью сдвоенными спицами.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Все детали Mansory выполнены из карбона: речь идёт не только об обвесе, но и о декоративных накладках на зеркала, крылья, двери, а также о крышке двигателя. В салоне композитные вставки украшают переднюю панель и руль, а заводские отделочные материалы уступили место тонкой красно-чёрной стёганой коже Mansory.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Техническую начинку также ждёт глобальный апгрейд. Демонстрационный кроссовер с двигателем V8 4.0 получил новые турбонагнетатели, кастомную выхлопную систему и перепрограммированный электронный блок управления. Итог: мощность возросла с 550 до 750 лошадиных сил, а крутящий момент — с 770 до 1020 Нм.

Форсированный кроссовер Bentayga от Mansory быстрее заводской спецверсии Speed: максимальная скорость увеличена с 306 до 317 километров в час, а время разгона с места до 100 километров в час сократилось на 0,2 секунды до 3,7 секунды.