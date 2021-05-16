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Для обновленной Bentley Bentayga разработали первый тюнинг-кит

Motor.ru
3 часа назад
Для обновленной Bentley Bentayga разработали первый тюнинг-кит
Фото: Motor.ruMotor.ru
Ателье Mansory разработало первый тюнинг-кит для обновленной Bentley Bentayga. Люксовый кроссовер получил новый обвес, отличился перешитым салоном и форсированным двигателем. По динамике Bentayga V8 от Mansory превосходит заводскую 635-сильную спецверсию Speed с двигателем W12 6.0.
Снаружи обновленную Bentley Bentayga от Mansory не спутать с обычным кроссовером благодаря широкофюзеляжному обвесу. Появились накладки на колёсные арки, оригинальные боковые юбки, капот с прорезями, развитый диффузор, увеличенные спойлеры, а также 23-дюймовые глянцевые диски с пятью сдвоенными спицами.
Mansory
Mansory
Mansory
Mansory
Mansory
Mansory
Все детали Mansory выполнены из карбона: речь идёт не только об обвесе, но и о декоративных накладках на зеркала, крылья, двери, а также о крышке двигателя. В салоне композитные вставки украшают переднюю панель и руль, а заводские отделочные материалы уступили место тонкой красно-чёрной стёганой коже Mansory.
Mansory
Mansory
Mansory
Mansory
Mansory
Техническую начинку также ждёт глобальный апгрейд. Демонстрационный кроссовер с двигателем V8 4.0 получил новые турбонагнетатели, кастомную выхлопную систему и перепрограммированный электронный блок управления. Итог: мощность возросла с 550 до 750 лошадиных сил, а крутящий момент — с 770 до 1020 Нм.
Форсированный кроссовер Bentayga от Mansory быстрее заводской спецверсии Speed: максимальная скорость увеличена с 306 до 317 километров в час, а время разгона с места до 100 километров в час сократилось на 0,2 секунды до 3,7 секунды.
Цена всесторонней модернизации Bentley Bentayga от Mansory не указана ни в социальных сетях, ни на официальном сайте мастерской, однако стоимость полного апгрейда кроссовера может превышать отметку 100 тысяч евро.
Бортжурнал,Bentley Bentayga,Bentley,
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