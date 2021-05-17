Porsche тестирует электрический кроссовер Macan

Электроприводный Macan готов к выезду на дороги: после первых тестов на полигоне научно-исследовательского центра Porsche в Вайссахе основательно замаскированные прототипы следующего поколения компактного SUV впервые покидают заводскую территорию.

Фото: Porsche Porsche

«Начинаются испытания в реальной среде, и они являются одним из важнейших этапов в процессе разработки автомобиля», – говорит Михаэль Штайнер , член правления Porsche AG, ответственный за исследования и разработки. До выхода на рынок электроприводного Macan в 2023 году прототипы преодолеют около трех миллионов тестовых километров в различных уголках мира и в самых разных погодных условиях. При этом в их конструкцию уже заложен опыт бесчисленных тестовых километров, пройденных в виртуальном пространстве.

Компьютерное конструирование и тестирование не только экономят время и средства, но и обеспечивают сбережение ресурсов и, следовательно, соответствуют принципам устойчивого развития. Вместо реальных автомобилей инженеры используют цифровые прототипы – компьютерные модели, которые с высокой точностью воспроизводят характеристики, системы и агрегаты автомобиля. Среди первых инженеров, работающих с цифровым прототипом – специалисты по аэродинамике.

В настоящее время новые методы позволяют весьма точно имитировать процессы аэро- и термодинамики. «При разработке электрического Macan без цифровой техники не обойтись», – подчеркивает специалист по аэродинамике Томас Виганд. Электрический привод, от батареи до двигателя, требует полностью независимой системы охлаждения и регулирования температуры, которая существенно отличается от аналогичной системы автомобиля с традиционным приводом. В то время как двигатели внутреннего сгорания ориентированы на температурный диапазон от 90 до 120 градусов, электрический привод, силовая электроника и высоковольтная батарея требуют диапазона от 20 до 70 градусов в зависимости от компонента.

На основе полученных данных были построены первые физические прототипы электроприводного Macan – отчасти вручную или с помощью специальных инструментов. По мере продолжения виртуальной разработки прототипы регулярно адаптируются. И наоборот, результаты реальных дорожных испытаний сразу же включаются в цифровой процесс конструирования.