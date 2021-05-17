Салон новой Hyundai Creta для России показали на видео

Несмотря на то, что основные элементы интерьера скрыты под тканью, можно предположить, что кроссовер для российского рынка будет повторять китайскую версию (в КНР модель продается как ix25), у которой планшет мультимедийной системы расположен вертикально. На то, что оформление салона российской и китайской Creta будет схожим, указывают ручки и отделка дверных карт. Модели также прочат семидюймовую цифровую панель приборов, однако подтверждения этому пока нет.
Ролик, опубликованный в YouTube, также позволяет рассмотреть вблизи новую переднюю оптику: она выполнена в том же дизайне, что и у Creta для рынка Индии
, дебютировавшей в начале 2020 года. А решетка радиатора, по всей видимости, у российского кроссовера будет иной.
Актуальная Creta остается самым продаваемым кроссовером на российском рынке и самой популярной моделью Hyundai: за январь-апрель этого года она разошлась в количестве 25 768 штук. Creta комплектуется двумя моторами на выбор: 1,6-литровым (123 лошадиные силы) и 2,0-литровым, который выдает 149 лошадиных сил. Привод передний либо полный. Цены лежат в диапазоне от 1 127 000 до 1 506 000 рублей.