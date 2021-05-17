Салон новой Hyundai Creta для России показали на видео

Несмотря на то, что основные элементы интерьера скрыты под тканью, можно предположить, что кроссовер для российского рынка будет повторять китайскую версию (в КНР модель продается как ix25), у которой планшет мультимедийной системы расположен вертикально. На то, что оформление салона российской и китайской Creta будет схожим, указывают ручки и отделка дверных карт. Модели также прочат семидюймовую цифровую панель приборов, однако подтверждения этому пока нет.