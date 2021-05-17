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Салон новой Hyundai Creta для России показали на видео

Motor.ru
11 часов назад
Появилось видео с прототипом Hyundai Creta второго поколения: очевидец запечатлел припаркованный автомобиль и заглянул в салон.
Салон новой Hyundai Creta для России показали на видео
Фото:  © AlexanderMgel © AlexanderMgel
Несмотря на то, что основные элементы интерьера скрыты под тканью, можно предположить, что кроссовер для российского рынка будет повторять китайскую версию (в КНР модель продается как ix25), у которой планшет мультимедийной системы расположен вертикально. На то, что оформление салона российской и китайской Creta будет схожим, указывают ручки и отделка дверных карт. Модели также прочат семидюймовую цифровую панель приборов, однако подтверждения этому пока нет.
Ролик, опубликованный в YouTube, также позволяет рассмотреть вблизи новую переднюю оптику: она выполнена в том же дизайне, что и у Creta для рынка Индии, дебютировавшей в начале 2020 года. А решетка радиатора, по всей видимости, у российского кроссовера будет иной.
Между тем Hyundai продолжает дорожные испытания новой Creta на российских дорогах. Тестовые прототипы в легком камуфляже уже несколько раз замечали на кольцевой автодороге Санкт-Петер­бурга. В окрестностях северной столицы находится завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где и будут собирать модель новой генерации. Ранее сообщалось, что производство стартует в середине 2021 года.
Актуальная Creta остается самым продаваемым кроссовером на российском рынке и самой популярной моделью Hyundai: за январь-апрель этого года она разошлась в количестве 25 768 штук. Creta комплектуется двумя моторами на выбор: 1,6-литровым (123 лошадиные силы) и 2,0-литровым, который выдает 149 лошадиных сил. Привод передний либо полный. Цены лежат в диапазоне от 1 127 000 до 1 506 000 рублей.
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