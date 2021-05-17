BMW готовит к запуску новое купе 2 серии

Компания BMW опубликовала серию фотографий с испытаний нового купе 2 Series и поделилась подробностями о запуске модели — производство начнется в конце лета 2021 года. Кроме того, раскрыты характеристики версии M240i xDrive: она получит 374-сильную «турбошестерку».

Фото: © BMW © BMW

Предположения о дизайне купе BMW 2 серии нового поколения подтвердились: он менее экстравагантный, чем у 4 серии, а решетка радиатора, очевидно, будет без огромных «ноздрей», за которые компании до сих пор приходится оправдываться

Новинка получила более прочный кузов по сравнению с предшественником: его жесткость на кручение возросла на 12 процентов. Помимо этого, была расширена колея, а благодаря улучшенной аэродинамике подъемная сила на передних колесах снизилась почти вдвое.

Для 2 Series Coupe заявлены амплитудозависимые амортизаторы (они будут доступны уже в стандартной комплектации), а за спортивное М-шасси с адаптивными электронноуправляемыми амортизаторами придется доплатить. Опционально предложат и новый механизм рулевого управления с изменяемым передаточным соотношением.

На снимках запечатлена версия M240i xDrive. Купе укомплектовано рядным шестицилиндровым трехлитровым двигателем, который выдает 374 лошадиные силы вместо прежних 340. Он сочетается с восьмидиапазонной коробкой передач Steptronic Sport и системой полного привода xDrive с самоблокируюмся задним дифференциалом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,2 литра на 100 километров пути.

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Динамические характеристики в BMW пока не раскрыли. Можно ожидать, что, благодаря прибавке к мощности, купе 2 серии будет быстрее разгоняться до «сотни», чем модель предыдущего поколения, которой требовалось на это 4,6 секунды.

Ожидается, что помимо шестицилиндрового агрегата в гамму войдут также «турбочетверки». Позже, в 2022 году, на рынке появится и высокопроизводительная версия M2