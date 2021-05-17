В Финляндии начали сдавать напрокат старые «Жигули»

Бывший чиновник Ханну Лаурикайнен давно планировал оставить офисную работу. Поводом для радикальной смены сферы деятельности стала пандемия: Лаурикайнен наконец исполнил свою мечту, открыв в пригороде Хельсинки прокат старых «Жигулей».

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Свою небольшую фирму финн зарегистрировал под названием Siperian Hummeri Oy или «Сибирский лобстер». Как поясняет издание yle.fi, это игра слов: на финском слово hummeri означает и лобстера, и внедорожник Hummer . А своеобразным аналогом «Хаммера» можно считать советскую Lada Niva, считает Лаурикайнен.

На сегодняшний день в автопарке прокатной фирмы имеются десять «Жигулей», выпущенных на экспорт и привезенные в Финляндию из прибалтийских стран. Восемь из них можно взять в аренду. Свою небольшую коллекцию Лаурикайнен разместил во дворе старого склада, а каждой машине дал имя: голубой ВАЗ-21013 (Lada 1200S) он зовет Nappisilmä («Глаз-бусинка»), оранжевый ВАЗ-2103 – Troikka, а зеленую Lada Niva – Boss.

yle.fi

По словам Лаурикайнена, пока сервис не пользуется большой популярностью, но каждый клиент, который приходил к нему – особенный. Например, один бизнесмен приехал на Mercedes-Benz и взял напрокат «шестерку», чтобы поехать на ней на деловую встречу. Он заявил, что давно подумывал о покупке «Жигулей», однако после поездки от этой идеи отказался.

Бывший чиновник рассказал, что является давним поклонником некогда популярного в Финляндии советского автопрома. Лаурикайнена может самостоятельно починить каждый из имеющихся у него раритетов: по крайней мере, пока он справлялся со всеми поломками, при этом не имея большого опыта.

«Что-то есть в этих автомобилях. По крайней мере, от любопытства окружающих не получиться укрыться, если выезжаешь на «Ладе». Просто съездить в магазин на ней не удастся, обязательно найдутся желающие поболтать и обсудить автомобиль», – говорит предприниматель.

Лаурикайнен признает, что с точки зрения денег прокат «Жигулей» – «совершенно безумная затея», но пока он ни разу не пожалел о своем решении уйти из политики. В скором времени он надеется пополнить свой автопарк новыми «Ладами», а также запустить новые сервисы – к примеру, продавать пакеты с тестовыми поездками на разных моделях.