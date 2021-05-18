АвтоВАЗ показал несуществующий хэтчбек Lada Vesta

На YouTube-канале «На заводе», посвященном тольяттинскому предприятию, появился ролик о цифровой валидации свойств автомобиля. На видео попали кадры 3D-модели, которая проходит испытание в аэродинамической трубе: в автомобиле узнали Vesta в кузове хэтчбек, который так и не был выпущен.

Фото: © На заводе / YouTube.com © На заводе / YouTube.com

От Vesta в кузове универсал 3D-модель отличается коротким задним свесом, иной багажной дверью, более покатой линей крыши, которую венчает спойлер, и фонарями другого дизайна.

Хэтчбек существовал только в виде полноразмерного макета, который был продемонстрирован еще в 2015 году. Тогда предполагалось, что семейство Vesta будет включать, помимо седана и универсала, хэтчбек, ориентированный на молодую аудиторию. Габаритная длина макета была на 150 миллиметров короче серийного седана Vesta и составляла 4,26 метра.