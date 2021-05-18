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АвтоВАЗ показал несуществующий хэтчбек Lada Vesta

Motor.ruиещё 2
6 часов назад
На YouTube-канале «На заводе», посвященном тольяттинскому предприятию, появился ролик о цифровой валидации свойств автомобиля. На видео попали кадры 3D-модели, которая проходит испытание в аэродинамической трубе: в автомобиле узнали Vesta в кузове хэтчбек, который так и не был выпущен.
АвтоВАЗ показал несуществующий хэтчбек Lada Vesta
Фото: © На заводе / YouTube.com© На заводе / YouTube.com
От Vesta в кузове универсал 3D-модель отличается коротким задним свесом, иной багажной дверью, более покатой линей крыши, которую венчает спойлер, и фонарями другого дизайна.
Хэтчбек существовал только в виде полноразмерного макета, который был продемонстрирован еще в 2015 году. Тогда предполагалось, что семейство Vesta будет включать, помимо седана и универсала, хэтчбек, ориентированный на молодую аудиторию. Габаритная длина макета была на 150 миллиметров короче серийного седана Vesta и составляла 4,26 метра.
Седан и универсала Vesta, а также их вседорожные Cross-версии производят на заводе Lada в Ижевске. На предприятии в Тольятти в свою очередь организована сборка приподнятого хэтчбека XRay.
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