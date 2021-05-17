Почему двигатель необходимо регулярно "крутить"

От бывалых автомобилистов зачастую можно услышать, что автомобиль необходимо время от времени взбадривать, практикуя езду на высоких оборотах, это продлит ресурс силового агрегата. Разберемся, насколько в этой рекомендации здравого смысла.

Рачительные водители предпочитают передвигаться в городе и на трассе в спокойной манере, во-первых, для того, чтобы не давать излишнюю нагрузку на двигатель, трансмиссии и подвеску, во-вторых, чтобы экономить на топливе. Плюс к тому, сами современные автоматизированные коробки передач откалиброваны таким образом, чтобы при первой возможности переключаться "вверх" и удерживать обороты в низкой или средней зонах.

Вопреки расхожему мнению, постоянная езда на низких оборотах не продлевает срок службы двигателя. Скорее наоборот. Детали кривошипно-шатунного механизма начинают испытывать повышенные нагрузки, а производительность масляного насоса снижается, что создает предпосылки для масляного голодания трущихся элементов силового агрегата и, как следствие, появлению задиров на стенках цилиндров или того хуже - протирания антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.

Чтобы исключить такой нежелательный сценарий, двигатель время от времени следует хорошенько раскрутить. Но что значит это "время от времени" и "хорошенько"? Речь идет о поддержании оборотов коленвала на отметке 4500 - 5000 об/мин на протяжении как минимум 30 минут во время движения на высоких скоростях.

Проще всего для этого выехать на загородную трассу и переключиться на пониженную передачу. Не важно, "механика" у вас, "робот", "автомат" и вариатор. Принудительно включаем третью или четвертую передачу и едем со скоростью 100 км/ч обозначенное выше время. Какой эффект даст такая прожарка? Прежде всего, камеры сгорания и свечи зажигания будут достаточно эффективно очищаться от нагара. Кроме того, из-за увеличения объема отработавших газов будут эффективнее прочищаться элементы турбокомпрессора.

Вспомним также об устройстве клапанного механизма ГРМ. Здесь все организовано таким образом, что клапаны при работе двигателя вращались и их износ соответственно был бы равномерным. Однако такое стабилизирующее вращение реализуется преимущественно на повышенных оборотах коленвала.

Иными словами, если постоянно плестись в потоке и не нагружать силовой агрегат, на торце клапана со временем появляется выемка из-за давления толкателя. Если это произойдет при достижении повышенных оборотов, клапан уже не будет проворачиваться. Выступ на толкателе будет входить в выемку на торце клапана и не давать ему вращаться. Отсюда - повышенный износ детали и приближение капремонта.

Кроме того, дав мотору "прожариться", вы можете решить такую нередкую проблему, как скопление влаги в поддоне картера двигателя в результате конденсации. Последняя ситуация наблюдается наиболее часто, когда машину эксплуатируют зимой без предварительного прогрева. Влага в поддоне картера в результате смешивается с моторным маслом, ухудшая смазывающие свойства и ускоряя износ силового агрегата. Иными словами, давая мотору поработать на высоких оборотах, вы "прожариваете" также и масло, улучшая его эксплуатационные свойства. И влага, кстати, выпарится из масла в результате езды на высоких оборотах практически бесследно.

Можно ли выводить мотор на высокие обороты во время стоянки или неспешной езды в пробках? Увы, положительный эффект будет практически минимальный. Дело в том, что нагрузка на мотор при "прогазовках" на месте невелика. Мотор будет раскручиваться, но очистка свечей и камеры сгорания осуществляться не будет.

Как часто нужно осуществлять "прожарку" силового агрегата? Это зависит в том числе и от того, сколько лет вашему автомобилю. На новой машине "перекручивать" мотор нецелесообразно, а если он еще и не обкатан, то даже вредно. И, кстати, у машин с пробегом больше 20 тысяч км "прожарку" следует начинать с приходом весны, то есть сейчас - самое время. Рекомендуется проводить вышеописанные процедуры как минимум раз в 2-3 тысячи км пробега.