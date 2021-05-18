Топ-5 проблем на АЗС

Больше всего клиенты АЗС в России недовольны высокой стоимостью товаров. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ пишут «Известия»

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Согласно исследованию, о недовольстве стоимостью товаров на АЗС заявили 32% опрошенных. Также в ТОП-5 проблем входят: очереди на заправках (20%), отсутствие уборной или очередь в нее (15%), отсутствием заправщика (14%). Разбитым дорожным покрытием на территории АЗС недовольны 14% респондентов. А вот о высокой стоимости топлива на АЗС заявили всего 2% россиян.

При этом на проблемы на АЗС чаще жалуются посетители молодого и среднего возраста (от 67 до 75%). Женщинам чаще, чем мужчинам, не хватает нормальных туалетов.

Реже всего с проблемами на АЗС сталкивались посетители заправок в Сибирском, Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а чаще всего - в Дальневосточном федеральном округе.

Директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова посоветовала владельцам автозаправок улучшать качество предоставления базовых услуг, таких как «посещение уборной или покупка товаров первой необходимости по приемлемым ценам».