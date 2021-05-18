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Топ-5 проблем на АЗС

Елена Прошина
4 часа назад
Больше всего клиенты АЗС в России недовольны высокой стоимостью товаров. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ пишут «Известия».
Топ-5 проблем на АЗС
Фото: ТАССТАСС
Согласно исследованию, о недовольстве стоимостью товаров на АЗС заявили 32% опрошенных. Также в ТОП-5 проблем входят: очереди на заправках (20%), отсутствие уборной или очередь в нее (15%), отсутствием заправщика (14%). Разбитым дорожным покрытием на территории АЗС недовольны 14% респондентов. А вот о высокой стоимости топлива на АЗС заявили всего 2% россиян.
При этом на проблемы на АЗС чаще жалуются посетители молодого и среднего возраста (от 67 до 75%). Женщинам чаще, чем мужчинам, не хватает нормальных туалетов.
Реже всего с проблемами на АЗС сталкивались посетители заправок в Сибирском, Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а чаще всего - в Дальневосточном федеральном округе.
Директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова посоветовала владельцам автозаправок улучшать качество предоставления базовых услуг, таких как «посещение уборной или покупка товаров первой необходимости по приемлемым ценам».
«Рамблер» писал, что ранее в ряде российских регионов оптовые цены на бензин оказались выше стоимости топлива на заправках. По данным топливных союзов, рост цен был зафиксирован во Владивостоке, на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье, а также в Тверской области.
Бортжурнал,газета "Известия",
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